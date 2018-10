Allerte meteo, De Paoli: rivedere ripartizione zone, Liguria troppo vasta e variegata

“Il mese scorso ho depositato in Regione un’interrogazione per sapere se sia possibile rivedere, interagendo con gli organi e le strutture competenti, la ripartizione del territorio compreso nella cosiddetta ‘Zona C’, identificata come ‘Bacini liguri marittimi di Levante’, valutando l’opportunità di un ulteriore frazionamento per favorire una migliore previsione delle eventuali criticità idrogeologiche e idrauliche nonché un sistema di allertamento più definito per i cittadini sul territorio”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Giovanni De Paoli (Lega).

“Infatti – ha aggiunto De Paoli – la Zona C a mio parere è troppo vasta e variegata per una previsione che sia capillarmente puntuale su tutta l’area interessata.

Stante quanto accaduto ieri con lo stato di allerta arancione su tutta la Liguria (rossa nel Ponente) ma con scarsa pioggia nel Levante ligure rispetto alle previsioni, il delicato e importante argomento è più che mai attuale e merita una riflessione.

La mia interrogazione sulla suddivisione della Zone di allerta meteo è stata inserita all’ordine del giorno del prossimo consiglio regionale in programma martedì 16 ottobre”.