Allerta Neve, rinviata la festa Genoa a Begato 9

A causa dell’annunciato arrivo della neve sulle alture, è stata rinviata a data da destinarsi la prevista inaugurazione del “Begato 9 Stadium”, la nuova sede della nostra scuola calcio, con la visita del presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò e l’amichevole programmata tra il Genoa e il Campomorone Sant’Olcese. Nella giornata di mercoledì Criscito e compagni ospiteranno per un test, non di carattere ufficiale, l’As Multedo 1930 al Centro Sportivo Giancluca Signorini. L’inizio della partitella è fissato alle ore 15. L’accesso è libero per il pubblico e gli operatori dell’informazione. Un’occasione per vedere all’opera alcuni dei neo acquisti arrivati in questi ultimi giorni.