Allerta meteo, sciopero sindacati: pochi camion in porto a Genova e nessun disagio

Nessun particolare disagio questa mattina a Genova nonostante lo sciopero di 24 ore dello scalo deciso ieri da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in concomitanza con l’allerta meteo rossa. Pochi i camion in attesa in porto davanti ai terminal e nessun rallentamento al traffico se non quello dovuto alla pioggia.

Lo ha riferito oggi pomeriggio l’agenzia Ansa.

Tuttavia, la situazione potrebbe peggiorare domani quando si sovrapporranno i Tir in scarico che oggi hanno rinunciato ad avviarsi ai terminal portuali.

I responsabili dei sindacati hanno spiegato che, terminata l’allerta meteo, si aspettano una convocazione da parte dell’Autorità portuale. Tuttavia, per quanto riguarda le procedure e il tragitto casa-lavoro da seguire per i portuali in caso di allerta rossa “non si sono fatti passi avanti e quindi potremo decidere un altro sciopero”.