Allerta Gialla Meteo: le disposizioni del Coc a Genova

Gli esperti del Centro Operativo Comunale (Coc) si sono riuniti nel pomeriggio di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta meteo gialla per temporali dalle ore 9 ore 23.59 di domani sul territorio di Genova, diramata dalla Regione Liguria, hanno messo in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di Protezione vivile e della Polizia Locale.

Il cimitero di Voltri Leira in via Ovada 1 è stato chiuso per temporanei problemi di inagibilità.

I responsabili del Comune di Genova hanno ricordato che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di auto-protezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.

All’entrata in vigore dell’allerta:

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt; sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria (www.allertaliguria.gov.it); sito del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile).

Per ottenere informazioni più dettagliate e ampie si consiglia anche di scaricare la APP gratuita “Io non rischio”. Per accedere all’applicazione via web digitare sul device iononri-schio.comune.genova.it.

E’ anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi “ProtezioneCivileComuneGenova_bot” e “@ProtCivComuneGe”.

“Attualmente, per un problema tecnico – hanno spiegato dal Coc – non è stato possibile inviare i messaggi di allerta attraverso sms.

La comunicazione è stata comunque diramata tramite i canali Telegram”.