Alle Grazie di Portovenere giochi e letture per bambini

Per tutti i bambini e le bambine in vacanza nel Golfo della Spezia appuntamento sabato 27 agosto alle ore 17 alle Grazie di Portovenere (in pineta) con IL MARE FAVOLOSO: favole, giochi, libri, laboratori per scoprire le meraviglie del mondo dei delfini e delle balene.

Organizzato da La Nave di Carta, associazione di promozione della cultura del mare, dall’Associazione Culturale Posidonia di Portovenere, dal Cantiere della Memoria e dalla Proloco Le Grazie, IL MARE FAVOLOSO è un laboratorio-letterario che trasforma la lettura in una vera e propria avventura.

Attraverso le storie di La Balena che nuotava sulla schiena e del Tursiope che credeva di esser miope, che prenderanno vita grazie alla voce dell’attrice Jole Rosa, i piccoli potranno scoprire le differenze tra mammiferi marini e pesci, conoscere le caratteristiche dei delfini e delle balene del Mediterraneo, imparare a riconoscerli e a difenderli.

Un pomeriggio di divertimento all’insegna del rispetto del mare, nato grazie alla collaborazione tra le associazioni del territorio che si sono messe in rete per offrire ai più piccoli la possibilità di giocare imparando tante curiosità sui mammiferi marini: come e che cosa mangiano, come dormono, come si orientano, quanto sono grandi, che cosa li minaccia.

La partecipazione ai laboratori-letterari è gratuita.