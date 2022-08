All’arena Estiva Don Bosco di Alassio la mostra “I film di Morricone” sarà inaugurata sabato l’esposizione di 50 manifesti dei suoi film

All’arena Estiva Don Bosco di Alassio la mostra “I film di Morricone”, L’allestimento durerà fino a domenica 28 agosto, quando sarà proiettato “Ennio” di Giuseppe Tornatore come film di chiusura della stagione estiva.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2022, manifestazione culturale dedicata al mondo della settima arte ideata e realizzata dall’ACEC Liguria con il sostegno del Ministero della Cultura, della FICE, del Comune di Borghetto Santo Spirito, del Cinema Arena Vittoria e della Genova Liguria Film Commission.

“I film di Morricone” è stata allestita anche al Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico per la ricchezza e la varietà dei manifesti e dei riferimenti cinematografici.

“Ennio” è un ricco e appassionato documentario sul grande compositore di colonne sonore Ennio Morricone, qui ritratto in tutta la sua umanità da un regista che lo ha conosciuto da vicino come Giuseppe Tornatore. L’opera è uno dei maggiori successi di pubblico e di critica della stagione, come dimostrano i suoi ottimi risultati al botteghino e i numerosi premi vinti, tra cui i David di Donatello come miglior documentario, miglior montaggio e miglior suono.

Il Premio Pittaluga 2022 ha già proposto con successo il film di Tornatore giovedì 28 luglio al Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito (SV) e l’ha programmato anche a Genova per domenica 28 agosto all’arena estiva “Cinema in Villa” (via Bologna 21, quartiere di San Teodoro) e per mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre all’arena “Sampierdestate” (via Carlo Rolando 15, quartiere di Sampierdarena).