All’Acquario anteprima Festival Internazionale di Poesia

Dal 19 febbraio quattro incontri su fuoco, aria, acqua e terra All’Acquario

Fuoco, aria, acqua e terra in primo piano, in un percorso tra poesia, arte, natura e musica. Un’anteprima del 26esimo Festival Internazionale di Poesia di Genova, in programma dal 4 al 14 giugno a Palazzo Ducale.L’arte e la poesia ma anche l’attenzione verso tematiche cruciali legate alla stretta attualità. E’ questo il filo conduttore del ciclo di incontri, a cavallo tra febbraio e marzo, in programma all’Auditorium dell’Acquario di Genova. Si parte mercoledì 19 febbraio, alle 17, con la presentazione del progetto e diversi interventi che si focalizzeranno sul tema del Fuoco. Un percorso curato da Lilia Capocaccia Orsini e Claudio Pozzani e realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale, il Teatro Carlo Felice e l’Acquario di Genova. Gli incontri saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti