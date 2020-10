Alla coppia Rebagliati-Bili il XIV Trofeo Roccatagliata

La super coppia Rebagliati-Bili, si è guadagnata ieri a Varazze il XIV Trofeo Roccatagliata

La coppia Rebagliati L. e Bili A. si è aggiudicata la quattordicesima edizione del “Trofeo Roccatagliata”, classica manifestazione amatoriale di traina costiera, che si è disputata domenica 18 ottobre 2020, organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca.

Ed ecco il podio di questa XIV edizione: 1° Rebagliati L. e Bili A., 2° Novi C. e Mozzi C., 3° Ratti W. e Mariani R., tutti premiati con un cesto contenente “ogni ben di Dio” e, inoltre, alla coppia prima classificata Giovanni Roccatagliata, a ricordo dell’impresa, ha consegnato a ciascuno di loro la prestigiosa collanina con medaglia.

La premiazione delle 16 coppie partecipanti si è tenuta alle ore 17.00 nella darsena della Marina di Varazze, in via dei Tornitori, nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza epidemiologica da covid-19.

Completamento classifica: 4° Prada A e Prada F., 5° Roccatagliata G. e Miccolis L., 6° Agostini M. e Scamporrino S., 7° Tadini D. e Craviotto F., 8° Fiori F. e Sala B., 9° Gabriele G. e Giusto GB., 10° Codino G. e Codino F., 11° Gavarone M. e Gavarone F., 12° Geronazzo l. e Valle L., 13° pari merito: Giordano F. e Giordano S., Del Cornò E. e Casalino L., Biato A. e Pero F., Giarratano G. e Patrucco A.

Inoltre, come ormai da consuetudine, sono stati consegnati anche i sottoelencati premi: Big Fish, il pesce più pesante, alla coppia Novi C. e Mozzi C.; Premio Lady, alla prima donna classificata a Mozzi Chiara; Premio al primo Junior classificato a Codino F.; i Piatti in ceramica dipinti della Villa Araba, offerti dai coniugi Stanghi, per i soci dell’APSDV primi classificati, alla coppia Rebagliati L. e Bili A.

Dopo il sorteggio e la consegna a tutti i partecipanti di zaini e sacche contenente “ogni ben di Dio”, Alberto Patrucco e Fiori Fiore hanno fatto un “cadeau” all’amico Giovanni Roccatagliata, colui che, con la collaborazione di Pietro Misul e Renato Geronazzo, ha ideato, promosso e sponsorizzato questo sempre atteso ed appassionante raduno.

La cerimonia si è poi conclusa con gli organizzatori che, nel ringraziare e salutare tutti gli intervenuti, hanno dato appuntamento al prossimo anno, con la XV edizione del “Trofeo Roccatagliata”.