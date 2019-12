Alla Berio a Genova torna Le Ligurie del fare

Lunedì 16 dicembre alle 17, nella Sala Lignea della biblioteca Berio, si terrà il secondo appuntamento dell’iniziativa Le Ligurie del fare.

Un viaggio tra arte e artigianato, compresa nel ciclo di incontri La Scuola di Educazione sulle Arti promosso dal Comune, in collaborazione con Ligucibario®.

Umberto Curti, esperto di tradizioni liguri e marketing turistico-culturale, guiderà il pubblico alla scoperta del variegatissimo artigianato della Liguria: filigrana, ceramiche, tessuti, arte del legno, della pietra, del ferro.

L’incontro è rivolto soprattutto alle giovani generazioni, per un viaggio all’interno degli antichi mestieri, del lavoro di aziende, laboratori e atelier profondamente radicati neiluoghi, ma anche per sottolineare la centralità dell’artigianato nello storytelling turistico, in un momento in cui gli ospiti ricercano sempre più esperienze autentiche, attive, relazionali.

Con Umberto Curti sarà presente un’azienda locale attiva nel settore gastronomico, che parlerà della propria attività e delle tecniche produttive e proporrà una degustazione guidata dei suoi prodotti di eccellenza.