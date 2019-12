Corale Jingle Jam Singers e il Concerto di Natale

Domenica 15 dicembre alle ore 21 Concerto di Natale nella splendida cornice della Chiesa Santa Maria del Prato a Genova in piazza Leopardi

La serata, ad ingresso libero, sarà a sostegno dell’Associazione Refugees Welcome.

Ma chi sono i Jingle Jam Singers? E’ il Giugno 1994 quando a Genova un gruppo di scout si incontra sul palco della parrocchia di S.Siro per intonare le prime note di alcune canzoni. Non sanno ancora che quel concerto sarà la scintilla: da lì a poco infatti il gruppo si incontrerà ancora, e così muniti di chitarra e tanta buona volontà nascono i Jingle Jam Singers, “marmellata di canzonette”. Il 2004 è l’anno decisivo, iniziano una serie di concerti ad alto gradimento nel nord Italia partecipando a rassegne corali, gemellaggi con altri cori, matrimoni e workshop di studio. Cavalcando l’entusiasmo, nel 2007 viene organizzata la prima edizione della Rassegna Corale Genova Music Jam, che per anni è stata occasione di incontro di amicizia e di scoperta della città per i meravigliosi cori ospiti provenienti da zone diverse del territorio nazionale. L’Associazione corale, infatti, ha l’obiettivo di portare in giro la musica ovunque ci sia bisogno e riuscire ad entrare e rimanere nel cuore di chi incontra.