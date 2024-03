Alimentazione e Salute con il Dr. Piero Mozzi il 21 marzo 2024

L’evento, organizzato dall’associazione 50&Più Genova, si svolge presso il Circolo unificato dell’Esercito in via S. Vincenzo 68 a Genova

Genova – L’Associazione 50&Più Genova annuncia l’incontro “Alimentazione e Salute” con il dottor Piero Mozzi, programmato per giovedì 21 marzo 2024 alle ore 15 presso il Circolo Unificato dell’Esercito in Via San Vincenzo 68 a Genova.

Questo evento rappresenta un’opportunità per ricevere aggiornamenti e consigli direttamente dal dottor Mozzi, esperto in medicina e nutrizione.

Durante l’incontro, il dottor Mozzi condividerà la sua esperienza e offrirà una breve introduzione sull’importanza dei gruppi sanguigni e dell’alimentazione corretta per la salute.

Sarà anche disponibile per rispondere alle domande del pubblico, offrendo un’opportunità preziosa per approfondire il legame tra alimentazione e benessere.

Il dottor Piero Mozzi è un medico con una vasta esperienza nel campo della ricerca delle cause delle malattie, con particolare attenzione all’importanza dell’alimentazione corretta per favorire la guarigione e prevenire le malattie.

Autore di diversi libri sulla dieta e la salute, il dottor Mozzi è una figura autorevole nel settore.

L’Associazione 50&Più Genova è orgogliosa di ospitare questo evento, che si inserisce nella sua missione di promuovere l’invecchiamento attivo e la consapevolezza della salute tra i suoi soci e la comunità locale.

Per maggiori informazioni sull’evento e per partecipare, visita il sito web dell’Associazione 50&Più Genova o contattali via email all’indirizzo 50epiu.ge@50epiu.it.

L’Associazione 50&Più, fondata nel 1974, è un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella tutela e nell’assistenza dei suoi soci anziani per promuovere l’invecchiamento attivo e valorizzare il loro ruolo nella società.

Con oltre 330mila iscritti e una presenza internazionale, 50&Più è un punto di riferimento per la comunità anziana.

Per ulteriori dettagli, visita il sito web www.spazio50.org.