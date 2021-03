Alibaba, master gratuito sull’e-commerce per imprenditori

Al via la prima Netpreneurs Masterclass di Alibaba. E-commerce e trasformazione digitale: il master gratuito di Alibaba per 100 imprenditori italiani e 100 spagnoli.

Termine per le iscrizioni il 2 aprile 2021

Mai come in questo momento è avvertita da parte della imprese la necessità di acquisire le competenze necessarie per accelerare la trasformazione digitale. Questo è anche uno dei macro obiettivi posti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che proprio alla trasformazione digitale dedicherà il 20% delle risorse in essere.

Per favorire questo processo, Alibaba Business School, la divisione di alta formazione del Gruppo Alibaba, offre un programma di formazione gratuito a 100 imprenditori italiani e altrettanti imprenditori spagnoli.

Programma

L’Alibaba Netpreneur Masterclass prevede un programma in lingua inglese della durata di circa 20 ore, suddivise in 6 settimane (2,5 ore a settimana) di corsi e workshop online su Zoom, riservato a fondatori, amministratori delegati e titolari di aziende e startup italiane e spagnole, di ogni settore merceologico dedito all’export.

Organizzato dal 6 maggio al 22 giugno 2021 da docenti ed esperti internazionali, la Masterclass è un’opportunità unica per approfondire come fare business nell’economia digitale cinese e non solo e tratterà temi fra cui:

Le best practice della digital e platform economy in Cina, tra i mercati più avanzati e innovativi dal punto di vista dello sviluppo digitale e del commercio elettronico;

L’impiego strategico delle tecnologie digitali per accelerare la crescita delle aziende;

Modelli di business e strategie per ampliare capacità e competenze in azienda e migliorare risultati e performance;

Leadership e management e come integrare con successo mission, vision e valori nell’ambito del progetto aziendale sull’esempio dell’ecosistema del Gruppo Alibaba.

Iscrizione

L’iscrizione all’Alibaba Netpreneur Masterclass Italy è GRATUITA e i posti sono limitati. I partecipanti che completeranno con successo il programma riceveranno una certificazione e avranno accesso esclusivo alla community globale di alumni dell’Alibaba Business School, che conta già oltre 1.000 imprenditori da tutto il mondo.