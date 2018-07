Algerino sorpreso a rubare nelle borse durante una serata: arrestato

Stava approfittando di una serata danzante sul lungomare di Ventimiglia per mettere a segno i suoi colpi ma è stato arrestato in flagranza dalla polizia.

Si tratta di uno straniero, algerino, classe ’99, irregolare sul territorio, che, aveva preso di mira le borse incustodite delle signore che si stavano godendo una serata all’aperto.

Ad allertate la Polizia di Stato sono state le stesse vittime le quali, dopo essersi accorte del furto subito, intercettavano gli agenti di polizia impegnati nelle operazioni straordinarie di controllo del territorio che, proprio in quel momento, transitavano in quella zona.

Le due donne, spaventate e preoccupate di aver perso i loro effetti personali, tra cui anche le chiavi del proprio appartamento, fornivano ai poliziotti la descrizione dell’uomo e gli operatori, immediatamente, iniziavano le ricerche, rintracciando il ladro poco distate dal luogo del fatto.

Lo straniero tentava inutilmente di darsi alla fuga. In suo possesso gli agenti rinvenivano non solo le borse e gli effetti personali delle denuncianti, ma anche alcuni telefoni cellulari, un navigatori, occhiali da sole e portafogli di altre vittime, tutte successivamente rintracciate per restituirgli il maltolto.

L’uomo è stato quindi condotto presso gli Uffici del Commissariato di confine e, dagli accertamenti effettuati, risultavano a suo carico precedenti specifici per reati contro il patrimonio consumati a Roma.

Per le sue condotte è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.