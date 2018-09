Alessandria-Genoa, prevendita per amichevole al Moccagatta

Sta per iniziare la prevendita per l’amichevole Alessandria-Genoa in programma sabato allo Stadio Moccagatta con inizio alle 15:30.

I tagliandi per il Settore Ospiti, riservato ai supporter rossoblù, saranno disponibili a breve presso i punti Vivaticket e sul circuito www.vivaticket.it al prezzo di €7 compresi diritti di prevendita. I tagliandi saranno inoltre reperibili il giorno del match presso le biglietterie dello stadio, attive dalle ore 10 alle 12 e poi dalle ore 13.30. Per l’acquisto e l’accesso all’impianto è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità.

Per il Genoa una gita fuori porta per scendere in campo nel fine settimana caratterizzato dalla prima sosta della Serie A, senza l’apporto dei nazionali aggregati alle rispettive selezioni. Per i Grigi dell’Alessandria un test sulla strada del debutto in campionato che affronta con l’ambizione di recitare un ruolo di protagonista, come tradizioni e passione del pubblico richiedono. Da Genova si profila un buon seguito, visti pure i rapporti di amicizia che legano le due tifoserie da lungo tempo. La città piemontese ha ospitato spesso in passato altre visite del club di calcio più antico in Italia.