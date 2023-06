Alegri E20 e Civ Riviera di Pegli presentano la seconda edizione di PegliFest, Venerdì 9 e Sabato 10 giugno 2023 presso l’Arena degli Artisti

Due giornate di musica live, dj set, fitness, stand gastronomici, bibite e birre artigianali. Questo e molto altro è il cuore pulsante di PegliFest.

Programma:

Venerdì 09 giugno a partire dalle 18:00:

– Al calare del sole Fitness Class aperta a tutti con i presenter internazionali Valentina Furgani e Lorenzo Sommo (Infoline: 349 66 67 882)

– Seguono le esibizioni di Projeto Ginga-Projeto DanÇa, Team coreografico femminile multietnico (Italia, Angola, Spagna e Capoverde)

– Ore 20:30 Opening Act: Dionysian (Rock band torinese vincitrice del Fantastico Festival 2022 e di Sanremo Rock)

– Ore 21:00 Concerto di «The Rockstar Show» (primo multi tribute rock in Italia e Europa. Condotto da esperti performers e impersonators, «The Rockstar Show» farà rivivere l’esperienza delle leggende del rock tutto in una serata. Lo show con i più grandi successi dei Queen, Bon Jovi, Europe, Kiss, AC/DC, Guns & Roses e molto altro rigorosamente dal vivo, con tantissimi cambi costume e strumenti fedeli agli originali. La band, formata da quattro musicisti e tre cantanti, è capitanata da Phil Proietti, esperto performer con oltre 10 anni di esperienza live in tutto il mondo e tra i protagonisti del programma televisivo in onda su Rai Uno “Tali & Quali Show”)

– Chiusura con il dj set firmato dal noto dj genovese Jay-S (conosciuto anche come Jacopo Saliani)

Sabato 10 giugno a partire dalle 18:00:

– Al calare del sole Zumba Class aperta a tutti con Daniela e le Twinz Marcella e Manuela

– Ore 21:00 Concerto «Explosion Band» (Dopo il grande successo dell’anno scorso, la top showband italiana “Explosion” torna a PegliFest con uno show tutto nuovo. Gli Explosion propongono due ore di spettacolo senza pause con le migliori hit internazionali ed italiane di genere dance, pop, rock, latino e funky, che ci hanno fatto scatenare dagli anni ’80 fino ad oggi impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d’abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto tanto coinvolgimento)

– Chiusura con il dj set firmato dal noto dj genovese Jay-S

L’ingresso è libero.

Possibilità di cenare dalle ore 18:30

Ampio parcheggio adiacente alla location.

Tutte le informazioni disponibili su www.peglifest.it