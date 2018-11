Albissola, spiraglio per giocare in casa al Bacigalupo

Inizio difficile per l’Albissola che sta pagando lo scotto del noviziato in serie C ma sta, piano piano, ambientandosi cogliendo le prime soddisfazioni in termini di punti.

I ceramisti stanno probabilmente anche pagando il fatto di dover giocare le partite in casa “fuori casa” al Comunale di Chiavari, per l’indisponibilità del Farraggiana non omologato per la terza serie. Da questo punto di vista potrebbero esserci novità positive a breve, con la possibilità di avvicinarsi a casa e poter andare a giocare le partite casalinghe al Bacigalupo di Savona.

Marco Fontana, legale facente parte del Consiglio di Amministrazione del club ceramista: “Stiamo provando, insieme al comune di Savona, a portare l’Albissola a giocare al “Bacigalupo”, è una utile per il club e per i tifosi, si eviterebbero delle trasferte ogni domenica. Il comune ha dato tutta la massima approvazione, già a dicembre c’è l’opportunità, attendiamo le ultime risposte”.

fc