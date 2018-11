Savona, dopo il Bra sotto con il Casale al Bacigalupo

Tornato dalla trasferta Bra per il turno infrasettimanale, il Savona, si è subito buttato al lavoro per preparare l’11^ giornata di Campionato che vedrà i nostri ragazzi affrontare, al Bacigalupo, domenica 18 novembre alle ore 14.30 il Casale.

Settimana che ha visto gli striscioni allenarsi allo Stadio e svolgere una partitella con la Juniores, in campo inizialmente chi ieri non è sceso in campo o chi è subentrato nel finale. Lavoro defaticante ed esercitazioni per il resto del gruppo, poi soliti allenamenti di gruppo svolti presso il complesso sportivo di Quiliano.

Il Savona è chiamato contro il Casale a riprendere immediatamente la marcia interrotta.