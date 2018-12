Albissola-Alessandria, sfida per la salvezza al Comunale

Sfida importante al Comunale dove scenderanno in campo l’Albissola di mister Bellucci contro l’Alessandria in crisi d’identità, una sfida per coltivare sogni di salvezza per due squadre che stanno vivendo momenti diversi.

I ceramisti hanno inanellato una buona serie di risultati che li ha rilanciati dopo un inizio difficile e vogliono continuare in questo momento positivo per chiudere alla grande questo 2018 storico.

Mister Bellucci scenderà in campo con il 4-3-3 mentre Mister D’Agostino risponderà con il solito 3-5-2.

Le probabili formazioni

Albissola: Albertoni; Calcagno, Nossa, Rossini, Oliana; Balestrero, Sibilia, Oukhadda; Russo, Cais, Martignago.

Alessandria: Cucchietti; Sbampato, Prestia, Agostinone; Sartore, Tentoni, Checchin, Gazzi, Bellazzini; Santini, De Luca.