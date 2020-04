Albenga, approvata la convenzione quadro per il Consorzio di Bonifica

Albenga. Oggettive e concrete le difficoltà del florovivaistico legate all’emergenza Coronavirus affrontate in questi giorni attraverso un grande lavoro di Amministrazione, uffici e associazioni di categoria anche attraverso tavoli verde, l’inoltro di missive a Governo e Regione per richiedere stanziamenti adeguati per la mancata vendita del settore florovivaistico e per sostenere i costi derivanti dalla necessità di smaltire l’invenduto stesso.

Tuttavia lo sguardo dell’Amministrazione ingauna è rivolto anche al futuro e all’auspicata ripartenza. A questo proposito è stata approvata la convenzione quadro per la collaborazione con il Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense di Sarzana per individuare strumenti e metodologie per la progettazione, la pianificazione e la valutazione ambientale del territorio e del bacino idrografico della valle del Centa al fine della costituzione di un consorzio di bonifica, misura attesa e richiesta da anni dagli imprenditori agricoli locali.