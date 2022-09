Albenga a teatro per salutare l’amatissimo parroco Don Gigi

Una serata dedicata a Don Gigi Lauro che fra pochi giorni lascerà la parrocchia del Sacro Cuore: per questo la Compagnia teatrale “La valigia del comico”, che proprio qui, ogni martedì, tiene la propria scuola di recitazione, ha messo in scena una divertente commedia di Bisson che ha avuto un grande successo. Alla fine dello spettacolo poi una grande sorpresa per molti: la visita all’ impianto sportivo, completamente rinnovato, per la gioia soprattutto dei giovani talenti calcistici della San Filippo Neri.

Questa, in estrema sintesi, la serata iniziata al Teatrino del Sacro Cuore, con la commedia dedicata all’amato parroco, che lascerà il Sacro Cuore dopo una intera vita dedicata a questa popolosa comunità di fedeli, molto impegnata nel volontariato e sede di numerose aggregazioni laicali (Azione cattolica, AGESCI, AdP, ANSPI, Adoratori del SS Sacramento e MASCI). La divertente commedia era il celeberrimo testo “La gelosa” di Alexandre August Bisson, con la regia di Enrico Aretusi che è anche il direttore del corso di recitazione teatrale del martedì. L’ingresso era libero, ma ad offerta, con lo scopo di raccogliere fondi a favore delle tante iniziative caritatevoli della Parrocchia.

Questi gli attori che sono saliti con bravura sul palco: Gabriele Puggelli (Ercole, il cameriere), Silvia Alberto (Amalia, la gelosa), Alessandro Borea (Davide, il marito), Fabio Piccinino (Romolo, il fratello), Fabio Ferrando (Avvocato Pistone, l’amico di famiglia), Stefania Laureri (Elvira, la moglie dell’avvocato), Marcella Moreno (Palmira, la fidanzata di Romolo), Piera Siniscalchi (Cornelia, la madre della gelosa), Roberto Laura (Pasqualino, il padre della gelosa), Liliana Franchello (Rosita, la spagnola) e Giancarlo Enrico (L’Avvocato Rebora).

Don Gigi, avendo raggiunto i 75 anni di età, deve lasciar posto ad un sacerdote più giovane. A succedergli sarà il Canonico e Cancelliere Vescovile Don Pablo Aloy. Don Gigi, Arciprete del Sacro Cuore, Assistente Ecclesiastico del MASCI, ordinato sacerdote nel 1985, tornerà al suo paese natale Vilanova d’ Albenga.

CLAUDIO ALMANZI