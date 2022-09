Festa dei Circoli: la FIT Liguria premia le sue eccellenze

Domenica pomeriggio, a Valletta Cambiaso dopo le semifinali dell’AON Open Challenger-Memorial Messina, si è svolta l’annuale Festa dei Circoli. Il presidente Andrea Fossati e il Consiglio FIT Liguria hanno dato il benvenuto ai nuovi circoli e festeggiato tutti i successi della stagione agonistica scorsa. Il momento più emozionante è stato in occasione della premiazione di Simone Tartarini, eccellenza del tennis allenato che ha guidato Lorenzo Musetti verso l’olimpo partendo dal CT Spezia e dallo Junior Tennis San Benedetto.

“In questi anni la nostra disciplina è cresciuta molto in tutta la Liguria come dimostrano le 22 affiliazioni di nuovi circoli registrate tra il 2021 e il 2022 – afferma il presidente FIT Liguria Andrea Fossati – Siamo contenti di poter tornare a festeggiare le nostre squadre e i nostri atleti protagonisti nell’ultima stagione con risultati di rilievo nazionale e internazionale in un contesto fantastico come quello dell’AON Challenger-Memorial Messina, tornato a far riprendere la Genova sportiva e tennistica nell’ambito di una settimana ricca di emozioni”.

In apertura le premiazioni delle squadre vincitrici dei campionati autunnali 2021. Under 10 maschile e femminile con il TC Finale, Under 13 lim 4.1 maschile con l’Ambrosiano e femminile con L.A Tennis, l’Under 16 lim 4.1 maschile (coppa Marco Preti) con Genoa Tennis School, l’Under 16 lim. 3.1 maschile con il Valletta Cambiaso TC, l’Under 18 maschile con il Park Tennis Genova e l’Under 18 femminile con il TC Finale. Applausi per il TC Pegli per la vittoria della Coppa Bonici lim 2.4 mista, per il TC Albaro per la Coppa 2.7 maschile, per il CUS Genova per la Coppa Corradi lim 2.8, per lo Sporting Club Genova per la Coppa Raffo lim 3.2, per LA Tennis per la Coppa Mista lim 3.3 e per il TC Manesseno A per la Coppa Over 45 lim 3.4.

A brillare nella Coppa Wingfield sono stati il TC Genova nel 3.4 maschile e femminile, il TC Lavagna nel 4.3 maschile e lo Sporting Club Vado nel 4.3 femminile.

A livello individuale un riconoscimento è andato ad Alessandra Pietrelli e Giorgia Mori, protagoniste nel doppio femminile Master TPRA Road to Rome 2022, a Francesca Vazio in evidenza nel Master BNL Singolare Femminile 4° categoria e alla coppia Cerrato-Ferretti in gara nel doppio maschile. Un premio anche per Pietro Giovannini, campione nazionale Under 14 nel Padel, e per ladies Over 55 della Società Sportiva Valfontanabuona. Festa anche per Annalisa Bona, Massimiliano Sciutto e Matteo Savoldi, stelle mondiali del Padel, per Davide Piazza (qualificato alle finals TPRA) e per le campionesse e i campioni italiani giovanili. Victoria Lanteri Monaco nell’Under 11, Angelica Sara nell’Under 13 e Filippo Garbero nell’Under 13.