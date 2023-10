Raid incendiario la scorsa notte nel quartiere genovese di Albaro, dove otto automobili sono state distrutte in due diversi roghi divampati in via Righetti e in via Guerrazzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Sulla vicenda, di unica matrice dolosa, stanno indagando anche i carabinieri.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza delle due zone per ricostruire quanto successo e individuare l’autore del gesto.