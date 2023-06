Albanese ed italiano trovati con un etto di coca e 10 mila euro

Arrestati dalla polizia in centro alla Spezia. Erano stati fermati a bordo di uno scooter

Durante i consueti servizi di controllo effettuati nel centro della Spezia dalla Squadra Mobile, veniva notato transitare uno scooter sospetto, con a bordo due soggetti conosciuti in quanto gravati da precedenti in materia di sostanze stupefacenti.

I due, non appena fermati in via Gramsci, nel quartiere Umbertino, mostravano da subito evidenti segni di nervosismo tant’è che il conducente dello scooter, un trentaquattrenne albanese, cercava di agire sulla manopola dell’acceleratore per sottrarsi al controllo, senza peraltro riuscirci in quanto subito bloccato dagli agenti.

Anche il passeggero, un ventottenne italiano, si mostrava visibilmente preoccupato dal controllo di Polizia in corso.

I due, che venivano perquisiti, risultavano trasportare un etto di cocaina oltre a 10.000 euro, della quale nell’immediatezza non erano in grado di giustificare la provenienza.

Al termine degli accertamenti di rito i due, stante la flagranza del reato, sono stati arrestati ed associati presso la locale casa Circondariale.

La posizione dei due arrestati, ai quali viene contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro, è ora al vaglio del sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Federica Mariucci e poi del Giudice per le Indagini Preliminari di turno, per una puntuale analisi delle condotte e delle responsabilità di ciascun indagato.