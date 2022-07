Alassio e Rifiuti: 5 sanzionati 2 dei quali attraverso il riconoscimento delle telecamere posizionate in prossimità delle isole ecologiche

Alassio e Rifiuti: 5 sanzionati, Negli ultimi giorni sono stati tre i verbali ai sensi del corretto conferimento rifiuti solidi urbani, un tema su cui l’Amministrazione Melgrati Ter da tempo sta mettendo da sempre particolare attenzione.

Il personale di un pubblico esercizio del centro storico abbandonava sacchi non differenziati al di fuori dei cassonetti; sono stati poi tre i privati che facevano altrettanto, uno dei quali lamentando di non avere le chiavi per accedere al corretto conferimento.

Un quinto utente, a bordo di un furgoncino, abbandonava dei sacchi non differenziati in una piazzuola lungo l’Aurelia bis. Sono stati tutti sanzionati con provvedimento amministrativo.

“Se i privati – spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale – sono stati colti in flagranza da una pattuglia in servizio presso il centro cittadino, negli altri casi l’illecito è stato riscontrato a mezzo delle telecamere posizionate, tra le altre cose, in prossimità delle isole ecologiche”.

​”Al momento – spiegano dall’Ufficio Informatica del Comune di Alassio – sul territorio cittadino sono posizionate 116 telecamere, per un totale di 132 inquadrature, 12 delle quali in grado di leggere e riconoscere le targhe automobilistiche. Grazie ai numerosi bandi per la videosorveglianza nell’ottica della sicurezza, il numero dei punti monitorati è cresciuto e sta crescendo regolarmente”.

Si ricorda, infine che, chi non avesse ancora ritirato chiavi e presidi per la raccolta differenziata, può farlo presso il centro di raccolta di SAT nei pressi del Cimitero urbano.