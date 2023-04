Alassio al Salone ID weekend di Nizza. Le eccellenze del territorio alassino in prima linea in Costa Azzurra con altri 9 Comuni italiani.

Alassio al Salone ID weekend di Nizza, tutte le info.

La delegazione ricevuta anche dal Sindaco di Montecarlo e dell’Ambasciatore italiano a Montecarlo.

L’Assessorato al Commercio: “Stiamo studiano nuove partnership e nuove proposte per il turismo d’oltreconfine”

Alassio, le eccellenze dei prodotti a denominazione di origine comunale D.E.Co. della Città del Muretto, continuano ad essere protagonisti in Costa Azzurra, grazie all’adesione promossa dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, all’iniziativa 10 Comuni della Camera di Commercio Italiana a Nizza.

Con Alassio, anche Arezzo, Bra, Corinaldo, Cuneo, Genova, Imperia, Levanto, Livorno, Parma, Pisa, Sanremo, Senigallia e Val Mivola, Sorrento, Trebisacce, Tropea, Urbino, Valle Stura e Ventimiglia.

Dopo gli incontri del progetto “From Italy to Nice with love”, i rappresentanti dei venti comuni hanno inaugurato il salone B2C “ID weekend di Nizza”.

Per la città di Alassio erano presenti l’Assessore al Commercio Fabio Macheda, il Presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini e il Destination Manager Luca Caputo oltre al deputato francese Eric Ciotti, alla senatrice Alexandra Borchio e all’assessore al Commercio della municipalità di Nizza Franck Martin.

Dopo il taglio del nastro lo spostamento nel Principato di Monaco dove, a Montecarlo, l’assessore e gli altri comuni aderenti al progetto “Visitez l’Italie” sono stati ricevuti dal sindaco Georges Marsan e presso la Sua residenza privata, dall’Ambasciatore italiano a Monaco Giulio Alaimo.

Dall’amministrazione affermano:

«Abbiamo avuto un’altra importante occasione per consolidare la collaborazione con la vicina Costa Azzurra e creare nuove sinergie.

Pensiamo a ripristinare corse specifiche di navette o treni, eventi dedicati per coinvolgere sempre più i “cugini” francesi nelle proposte turistico-commerciali della nostra città.

Lo stesso Sindaco di Monaco ha sottolineato, ancora una volta, la sua amicizia con la nostra città di cui è frequentatore abituale del Ristorante Sailin dello chef Giampiero Colli; ma è noto che una delle attrattive della nostra Città rispetto all’utenza d’oltreconfine oltre all’enogastronomia, è proprio lo shopping. Pensando a una proposta per il week end, l’idea è proprio di strutturare pacchetti ad hoc”.

Straordinario anche il successo che gli allievi dell’Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi, hanno avuto con le loro preparazioni.

E poi aggiungono:

“La Fabbrica delle Deco dell’Alberghiero è diventata un punto di riferimento della nostra partecipazione alle iniziative di promozione turistica.

Stiamo studiano una partnership con l’Istituto Alberghiero Monegasco: nuove opportunità di crescita per i nostri ragazzi che possono così confrontarsi a livello internazionali e ovviamente occasioni per fare conoscere sempre di più le nostre ricette della tradizione”.

Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio, aggiunge:

“Con l’Assessore Macheda e il Destination Manager Caputo abbiamo avuto la conferma che i Francesi adorano Alassio, sia per il Paesaggio ma anche e soprattutto per l’offerta enogastronomica e l’accoglienza alberghiera.

Sia il Sindaco di Monaco, che l’Ambasciatore Alaimo e la sua gentile consorte, conoscono bene Alassio e la sua accoglienza.

Entrambi sono stati ospiti a Villa della Pergola e hanno pranzato nei nostri ristoranti. Questi incontri internazionali, creano delle sinergie molto importanti per il nostro territorio e il nostro mare. Oramai tappa fissa della navigazione da diporto, il nostro Golfo riesce ad attrarre imbarcazioni Francesi, non solo per la bellezza del paesaggio, della spiaggia e delle colline, ma anche per la bontà dei nostri prodotti De.Co.

In effetti abbiamo ribadito, la possibilità di rifornirsi dei prodotti del territorio ligure, anche al Porto Luca Ferrari, dove i produttori della Coldiretti e della catena Spesa Amica, possono far giungere la loro produzione, per imbarcarla sugli Yachts in crociera nel mar ligure, che faranno sosta nella nostra “Baia del Sole”.

In definitiva il canale di promozione intrapreso con la Camera di Commercio Italiana a Nizza è ormai un punto di riferimento per le nostre strategie di promo-commercializzazione della destinazione Alassio.

“Direi che la cosa importante – la conclusione del Destination Manager Luca Caputo – è aver iniziato un coordinamento di azioni tra turismo e commercio che rafforzano la capacità della destinazione Alassio di essere attrattiva verso target e mercati la cui leva di motivazione di vacanza è il cibo e lo shopping.

In questo senso si sta lavorando con i commercianti per le iniziative di Pasqua e col mese di maggio “Alassio Taste Break”, un intero mese dedicato alle De.Co. alassine, al cibo ligure, a quello di entroterra e costa, in partnership con Slow Food.

Grazie all’accordo dei 10 comuni, inoltre, avremo anche l’opportunità di valutare la promozione e la presenza negli spazi promozionali messi ad hoc nell’hub aeroportuale e nella città di Nizza, in linea con la strategia di promocommercializzazione di VisitAlassio”