Nascondeva la coca nelle sorprese dell’uovo di Pasqua

31enne arrestato in piazza Adriatico

La Polizia di Genova ha arrestato un 31enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno avuto inizio lo scorso lunedì, quando alla luce di diverse informazioni raccolte il 31enne pareva risultare coinvolto in una attività di spaccio nella sua abitazione, che da accertamenti dei poliziotti del Commissariato Prè, risultava essere situata in piazza Adriatico. Mercoledì sera gli agenti, a seguito di un appostamento, hanno fermato l’uomo per un controllo, estendendolo poi al domicilio, già verificato, con una perquisizione locale.

Il controllo ha avuto un esito positivo in quanto in un mobile è stato rinvenuto in un contenitore a forma di uovo (tipicamente usato per contenere le sorprese nelle uova di cioccolata) con all’interno un bilancino di precisione, due involucri contenenti in tutto più di 80 grammi di cocaina e altri 24 involucri più piccoli. In un altro contenitore sono state trovate altre 6 confezioni, che sommate alle 26 precedenti, sono risultate contenere quasi 15 grammi di cocaina.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche 4.440 euro suddivisi in piccoli tagli è più di 14 grammi di hashish.

Il 31enne è stato quindi condotti presso gli uffici del Commissariato, dove il pm notiziato dei fatti ha disposto la traduzione presso il carcere per la relativa convalida.

Rimane salva la presunzione di innocenza.