Al via un viaggio straordinario, durata, 100 giorni con Dante

Oggi è ufficialmente il Dantedì e proprio oggi parte un’iniziativa straordinaria curata dal Teatro Nazionale di Genova

Sul sito di Rai Radio 3 e in condivisione sul sito del Teatro,verranno pubblicati in podcast i 100 canti (uno al giorno) del poema dantesco interpretati dalle voci che hanno fatto la storia del Teatro italiano. Si comincia dal primo canto dell’Inferno letto e interpretato daSergio Fantoni. Ascoltalo qui.

Le registrazioni risalgono al triennio 1983-1986 in cui il Teatro Stabile di Genova presentò un ciclo di incontri dedicato alla lettura integrale della Divina Commedia affidata ad attori come Aroldo Tieri, Ferruccio De Ceresa, Arnoldo Foà, Roberto Herlitzka, Massimo Ghini, Eros Pagni, Mattia Sbragia, Gabriele Lavia e molti altri. Il reading della Divina Commedia in teatro fu un’iniziativa inedita nel panorama culturale italiano che riscosse un clamoroso successo e diede il là alla pratica dei reading teatrali.

Regione Liguria celebra il Dantedì

Anche Regione Liguria celebra il Dantedì con la presentazione di Le parolacce di Dante Alighieri,saggio di Federico Sanguineti, dantista e docente di Filologia italiana, di cui verranno letti dei passaggi dallo stesso autore. Fra gli ospiti Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, interprete d’eccezione di alcune terzine tratte dai Canti V, XVIII, XXI dell’Inferno e dal VI Canto del Purgatorio.

La celebrazione potrà essere seguita giovedì 25 marzo alle ore 17 sulla pagina Facebook del Teatro.

Giornata Mondiale del Teatro: le nostre iniziative

Sabato 27 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Teatro.

Il Teatro Nazionale di Genova non si è mai fermato e continua a preparare nuove storie da raccontarvi quando finalmente si rialzeranno i sipari. Sabato 27 marzo, collegandovi alle nostre pagine Facebook eYoutube alle ore 18, vivrete insieme a noi la sintesi di una giornata di lavoro.

Il Teatro Gustavo Modena e la Sala Mercato apriranno le loro porte per un momento delle prove di due nuove produzioni: Solaris dal romanzo fantascientifico di Stanislaw Lem con l’adattamento di David Greige la regia di Andrea De Rosa, spettacolo coprodotto con il Teatro di Napoli, e Il mercato della carne, commedia nera di Bruno Fornasari, diretta da Simone Toni.

Con Teatro in classe, format ideato da Giorgio Scaramuzzino, ascolterete la magia della narrazione teatrale che “entra” nelle scuole di tutta la Liguria.

Ci uniremo poi ai giovani studenti del primo anno della Scuola di Recitazione per assistere ad un momento di lavoro insieme al docente Massimo Mesciulam.

Il Direttore Davide Livermore presenterà le altre iniziative come il riallestimento di Grounded di George Brant, diretto dallo stesso Livermore e in chiusura risponderà ad alcune delle numerose domande giunte dal nostro pubblico.