Al via la programmazione a Palazzo Ducale: arriva De Chirico

Al via la programmazione degli eventi primaverili a Palazzo Ducale. La presentazione è avvenuta oggi ad opera dell’ex direttrice di Palazzo Reale, Serena Bertolucci che è il nuovo direttore di Palazzo Ducale e che lavorerà di concerto con il presidente della Fondazione per la cultura Luca Bizzarri.

“Comincia la grande primavera di Palazzo Ducale – spiega la Bertolucci – con una grandissima mostra dedicata a De Chirico con la collaborazione di grandi musei nazionali che hanno scelto questa mostra per dimostrare la loro attenzione alla città e sarà una mostra tematica con oltre 100 capolavori e una stanza dedicata interamente a Genova con testimonianze e dipinti mai visti”.

Serena Bertolucci è un fiume in piena: “I miei primi 50 giorni a Palazzo Ducale sono stati più duri della nascita di mio figlio, ma ho apprezzato tanto le persone che mi hanno circondato ‘le ragazze’ del mio staff. L’anno che verrà a Palazzo Ducale prevede oltre 600 eventi e molte sorprese a partire dalla mostra per il compleanno di Lele Luzzati, l’esposizione contemporanea su Claire Fontaine, il Festival di Limes, la partecipazione delle scuole e degli studenti e i lavori di restauro di due ‘teatrini’ del ‘700, che hanno una superficie di 180 mq e la cavea a forma di piramide. Per questo ringraziamo la Regione Liguria che ha finanziato tale restauro”.

“Vogliamo fare diventare Palazzo Ducale – ha proseguito la Bertolucci – non solo un contenitore, ma un luogo. Sono sempre più convinta del ruolo sociale della cultura. A tale proposito faremo una campagna per valorizzare i luoghi di Palazzo Ducale. Palazzo Ducale ha delle praterie davanti a sè e può essere veramente utile, perché io sento forte questo peso di dover essere in questo momento utile alla città”.