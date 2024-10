Al via la nuova stagione degli Amici dell’Acquario. Il programma

L’Associazione Amici dell’Acquario inaugura il nuovo anno sociale mercoledì 16 ottobre, alle ore 16, con un concerto del duo di giovani violoncelliste Lisa e Mara Amirfeiz presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, preceduto dal saluto e dagli auguri di Beppe Costa, presidente di Costa Edutainment, e da un breve intervento di Annalisa Fossa, funzionario di Regione Liguria, Assessorato Tempo libero, ente promotore a questo nuovo ciclo di Mercoledì Scienza. L’introduzione alla serata sarà a cura della Presidente dell’Associazione, Lucia Pusillo, che nell’intervallo presenterà anche i programmi futuri.

Lisa e Mara Amirfeiz, violoncelliste – pianiste, nascono a Genova nel 2000. Figlie d’arte – la madre è la pianista ed organista Maria Grazia Amoruso – vivono sin dalla nascita in un ambiente “ricco” di musica. Vista la propensione per gli strumenti musicali iniziano lo studio del pianoforte seguite dalla madre e, in un secondo tempo, si avvicinano anche allo studio del violoncello.

Nell’ottobre 2015 hanno l’onore di suonare per Papa Francesco con l’Orchestra Paganini diretta dal Maestro Vittorio Marchese nella Sala Nervi – Città del Vaticano.

Hanno fatto parte dell’Orchestra d’archi San Giorgio diretta da Nevio Zanardi nei concerti tenuti nel Foyer del Teatro Carlo Felice e a Palazzo Ducale.

Suonano regolarmente con l’Orchestra Paganini con la quale hanno tenuto diversi concerti gli ultimi al Teatro Akropolis di Genova per la GOG.

A gennaio 2024 hanno suonato in trio con la madre, organo e due violoncelli, presso Palazzo Lomellini di Genova. Lo scorso agosto hanno suonato all’Isola di Gorgona per i detenuti dell’ultima isola carcere d’Europa.

Il nuovo ciclo di Mercoledì Scienza prenderà il via mercoledì 23 ottobre e sarà incentrato sulle SFIDE nell’ambito della Robotica, dell’Intelligenza Artificiale, della Matematica, dello Sport e della Natura.

Gli incontri degli Amici si svolgono, come di consueto da 29 anni, ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.

Sono realizzati in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment, Festival della Scienza, Università di Genova e con Regione Liguria, Assessorato Tempo Libero, Ente Promotore.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it

Ecco il calendario dei Mercoledì Scienza.

Mercoledì 23 ottobre, ore 17

Le sfide della matematica nei quiz televisivi

Giorgio Dendi, matematico, appassionato di enigmistica, quiz televisivi, giochi di magia, fa parte delle Compagnie teatrali IL GABBIANO e L’ARMONIA, Bergamo

Analizziamo divertendoci e dal punto di vista matematico alcuni exploit presentati in tv in programmi come “Scommettiamo che…?” o “Superbrain – Le supermenti”.

Mercoledì 30 ottobre, ore 17

Le sfide della Robotica in Medicina

Edoardo Leman, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, Università di Trento.

La frontiera più avanzata della telemedicina prevede attività diagnostiche complesse che richiedono il contatto fisico con il paziente. Grazie alla telerobotica, in futuro sarà possibile eseguire visite stando a casa.

Mercoledì 6 novembre, ore 17

Robotica e movimento: applicazioni e sfide per il futuro

Michele Focchi, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, Università di Trento e IIT Genova.

Saranno illustrate nuove piattaforme robotiche per il monitoraggio del rischio idrogeologico in grado di muoversi su pareti quasi verticali e componenti necessari per l’esplorazione autonoma di frutteti e vigneti. Un aiuto alla natura attraverso i robot.

Mercoledì 13 novembre, ore 17

Dal cloud al letto del paziente: Intelligenza Artificiale in medicina

Carlo Tacchetti, professore di Anatomia, Medical School, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.

L’enorme mole di dati a scopo predittivo richiede tecniche di analisi sempre più sofisticate e l’intelligenza artificiale (IA) può rappresentare la risposta a questa esigenza.

Mercoledì 20 novembre, ore 17

Cosa è un algoritmo? Paura e fascino dell’Informatica

Arnaud Sangnier, DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi), Università di Genova

Come fa un navigatore a trovare l’itinerario più breve? Come decifrare una password? Come fa un computer a vincere una partita a scacchi?

Mercoledì 27 novembre, ore 17

Concerto per Lilia

Natura e poesia nel mondo poetico di Alessandra Capocaccia Quadri

Mercoledì 4 dicembre, ore 17

Maratone di nuoto in mare. Da Capraia alla Corsica a nuoto.

La Traversata Corsica Capraia (TCC) e la Swim Around Capraia (SAC) vedono l’incantevole isola di Capraia ed il suo mare come teatro.

introduce: Bruna Moresco, architetto, scrittrice; modera Gianni Lastrico, già direttore scuola centrale dello sport CONI Liguria; intervengono Sabrina Peron, nuotatrice di fondo; Massimiliano Amirfeiz, Lega Navale Italiana; Cristina De Tullio, nuotatrice, organizzatrice eventi sostenibili ‘’Abbracciamoli” onlus.

Mercoledì 11 dicembre, ore 17

“Surf-stainable. L’Impatto degli Sport Acquatici sulla Conservazione degli Oceani”

Edoardo Brodasca, direttore esecutivo Posidonia Green Project, Co-Fondatore & Project Manager presso SlowFuture Creative Blackboard

Atleti e appassionati di surf, kayak, snorkeling, si trasformano in veri e propri ricercatori sul campo,

raccogliendo dati cruciali per la conservazione degli ecosistemi marini.

Mercoledì 8 gennaio, ore 17

Quando lo sport aiuta la scienza

Un sogno ad occhi aperti: subacquea e velelle.

Alessandro Grasso, fotografo subacqueo, vincitore di numerosi premi di fotografia

Ci sono situazioni che un fotografo non scorderà mai come l’arrivo all’orizzonte di una cospicua ed inarrestabile massa blu …

Mercoledì 15 gennaio, ore 17

Alpinismo andino in solitaria

Marco Lavaggi, sezione ligure CAI Genova

Il relatore racconta e illustra con immagini mozzafiato le scalate in Ecuador lungo la “via dei vulcani”; in Cile L’Ojos del Salado, 6893 metri; in Argentina l’Aconcagua, 6962 metri.

Mercoledì 22 gennaio, ore 17

Vagabondo della verticale

Marcello Sanguineti, DIBRIS, Università di Genova – CNR – Scuola IMT Alti Studi Lucca – Club Alpino Accademico Italiano (CAAI) – Istruttore Nazionale di Alpinismo (INA)

Dalle Alpi per arrivare fino alle vette dell’Antartide e delle isole oltre il Circolo Polare Artico, esplorazioni alpinistiche sulle montagne di cinque continenti.

Mercoledì 29 gennaio, ore 17

CAPPADOCIA, terra di gnomi, fate e … speleologi

Roberto Bixio e Andrea Bixio, Centro di Studi Sotterranei, Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana

Il Centro Studi Sotterranei di Genova organizza spedizioni in questa terra, svelando gli antichi ENIGMI ancora celati nelle rocce dalle morfologie FIABESCHE e, allo stesso tempo, cariche di STORIA.

Mercoledì 5 febbraio, ore 17

San Giorgio e la palla ovale.

Storia del rugby a Genova: il CUS d’oro ed una semiclandestina sfida all’apartheid.

Massimo Calandri, Mediano di mischia e giornalista sportivo

Carlo Galiberti, Tre quarti centro; Stefano Bertirotti, Centro; Lorenzo Cavalleri, Tre quarti ala, medico sociale del CUS Genova Rugby

Ripercorriamo la storia del rugby a Genova fino all’eredità delle imprese dei Cavalieri di San Giorgio, squadra ‘’old’’ che festeggia nel 2024 il suo 30ennale.

Mercoledì 12 febbraio, ore 17

Donne nello sport e sfide sui pattini

Ingrid van Marle, campionessa mondiale e presidente AMOVA (Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico)

La grande campionessa olimpica mondiale di pattinaggio ci racconta impegni, sacrifici e soddisfazioni per chi ama praticare lo sport a livello agonistico.

Mercoledì 19 febbraio, ore 17

Paraolimpiadi di nuoto: una bellissima sfida

Francesco Bocciardo, medaglia d’oro di nuoto, Parigi 2024

Un grande campione si racconta …

Mercoledì 26 febbraio, ore 17

Acqua profonda e cristallina. Buio profondo e amico.

Tra torrentismo, speleologia e tutela ambientale

Emanuela Cadeddu, CAI – Gruppo Torrentistico Genovese GOA Canyoning;

Gianluca Gavotti, CAI – Istruttore Tecnico della Società Speleologica Italiana

Si discuterà come praticare il torrentismo e la speleologia in modo sostenibile, garantendo la tutela degli ecosistemi fragili incontrati lungo il cammino.