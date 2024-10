Tre feriti di cui uno gravissimo sono il bilancio di uno scontro avvenuto questa mattina in via Aurelia a Cavi di Lavagna.

Per cause in via di accertamento due scooter si sono scontrati e tre giovani sono stati sbalzati a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze della Croce Rossa di Lavagna e Cogorno, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri.

Due giovani sono stati ricoverati al Pronto soccorso di Lavagna, mentre un ventenne con politraumi è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al San Martino di Genova.