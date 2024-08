Al via il reclutamento per il gruppo antincendio boschivo Val Petronio

Sestri Levante, nuova campagna di reclutamento per volontari

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Val Petronio lancia una nuova campagna di reclutamento per attirare volontari.

Con il claim “Arrivare per primo è un atto di coraggio. Volontario”, la campagna mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del volontariato nella protezione civile e nella lotta agli incendi boschivi.

Campagna promozionale

La campagna include un video promozionale diffuso sui canali social dei comuni coinvolti, tra cui Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia. Sono previste anche affissioni nei territori interessati. Un ringraziamento va a Giovanni Callea di Levante Drones, Davide Dapretto della Cooperativa Sociale Il Volo “Sicurezza e Ambiente” e al grafico Enrico Usberti per la loro collaborazione nella realizzazione del materiale promozionale.

Il ruolo del gruppo Val Petronio

Il gruppo Val Petronio, coordinato amministrativamente dal comune di Sestri Levante, affronta incendi boschivi e situazioni di emergenza durante eventi meteo eccezionali. Lavora in sinergia con la Regione Liguria, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e altri enti per garantire la protezione dei cittadini e dell’ambiente.

Requisiti e formazione

I cittadini a partire dai 16 anni possono unirsi al gruppo, previa verifica medica dell’idoneità fisica. I nuovi volontari partecipano a corsi di formazione specifici per la lotta agli incendi boschivi e ricevono attrezzature e DPI necessari per le operazioni.

Dichiarazioni delle Autorità

Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, sottolinea l’importanza della campagna per valorizzare il lavoro dei volontari e attrarre nuovi membri. Il sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro, evidenzia il ruolo cruciale del gruppo nelle emergenze e l’impegno dei comuni per migliorare le condizioni della sede. Il sindaco di Moneglia, Claudio Magro, evidenzia la necessità di interventi tempestivi contro gli incendi boschivi, specialmente durante estati torride. Infine, il sindaco di Castiglione Chiavarese, Giovanni Collorado, auspica una crescita continua del gruppo per ampliare le attività di prevenzione e cura del territorio.

L’invito: Unisciti a noi!

Se desideri fare la differenza nella protezione del nostro ambiente e nella sicurezza della comunità, informati sulle attività del gruppo antincendio boschivo Val Petronio e considera l’idea di diventare volontario. Ogni contributo è prezioso per mantenere il nostro territorio sicuro e protetto.

Il Video