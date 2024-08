Toti a Roma incontra gli alleati. Si va verso l’election day del 17 novembre

Stamane c’è stato il primo incontro della “trasferta romana” di Giovanni Toti dopo la sua liberazione e in vista delle elezioni anticipate in Liguria, che al momento sono previste domenica 27 e lunedì 28 ottobre, ma che, con un decreto del Governo, si potrebbero tenere domenica 17 e lunedì 18 novembre insieme a Emilia Romagna e Umbria.

In tal senso, anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi oggi si è detto favorevole all’election day di novembre: “L’ho già detto agli altri leader dei partiti di maggioranza. Dal mio punto di vista sarebbe meglio accorpare le elezioni in un unico giorno”.

Il confronto politico di Toti con gli alleati si è iniziato con gli esponenti del suo partito di riferimento, Noi Moderati: a vedere Toti sono stati Maurizio Lupi e Pino Bicchielli.

“E’ bello incontrare tanti amici, alcuni dei quali mi sono stati particolarmente vicini – ha commentato l’ex governatore ligure – oltre a Noi moderati, che sono amici fraterni, anche la Lega di Salvini, Fratelli d’Italia e, nel pomeriggio, a differenza di quello che qualcuno dice, incontrerò anche Forza Italia, con Maurizio Gasparri. Più saluti e ringraziamenti che altro. Poi si inizierà anche qualche ragionamento sulla campagna per le regionali”.

L’obiettivo è provare a convincere Edoardo Rixi a candidarsi? “Bisognerebbe dirlo a Rixi. Ho massima stima di Edoardo, abbiamo iniziato l’avventura insieme in Regione e sta facendo uno straordinario lavoro per il territorio come viceministro alle Infrastrutture: ha molti impegni e molte cose da fare anche in Liguria con il ruolo che ha attualmente, capisco i suoi dubbi e le sue perplessità”.

Il calendario della giornata romana di Toti, dopo l’appuntamento alle 10 con Noi moderati, prevede l’incontro con il vicepremier Matteo Salvini, che dovrebbe essere affiancato dal suo viceministro genovese Edoardo Rixi.

Poi, oggi pomeriggio alle 16 tocca a Forza Italia con Maurizio Gasparri e alle 19 a Fratelli d’Italia con Giovanni Donzelli.