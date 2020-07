Al via il Festival Internazionale di Musica da Camera a Cervo con Pietro de Maria

Sarà Pietro De Maria, tra i più apprezzati pianisti e cameristi italiani, a riportare l’incanto in Piazza San Giovanni Battista venerdì 17 luglio, ore 21.30, “regalandoci un sogno sotto la luna che rischiara il magico sagrato”, con le parole del Sindaco Lina Cha. Perché tutti, è vero, abbiamo di nuovo bisogno di bellezza.

De Maria, resident artist a Cervo per il triennio 2018-2020, torna sul palcoscenico dei Corallini con un concerto dedicato al repertorio romantico, aprendo il 57° Festival Internazionale di Musica da Camera, manifestazione organizzata dal Comune di Cervo in partenariato con l’Associazione Compagnia du Servu: una edizione segnata dall’emergenza sanitaria, che ha imposto meno concerti in cartellone, ma sempre caratterizzata da quell’eccellenza artistica che ha reso celebre il Festival in Italia e nel mondo.

Il concerto sigla la collaborazione tra il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo e il Concorso Pianistico Géza Anda di Zurigo.

La serata si svolgerà – come tutti gli appuntamenti del cartellone – nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista.

Il programma

L.v. Beethoven Sonata quasi una Fantasia in Do diesis minore op. 27 n° 2 “Al chiaro di luna”

F. Chopin Mazurca op. 67 n° 4 in La minore

Mazurca op. 24 n° 2 in Do maggiore

Mazurca op. 63 n° 3 in Do diesis minore

Ballata n° 1 in Sol minore op. 23

Notturno op. 55 n° 2 in Mi bemolle maggiore

Scherzo n° 2 op. 31 in Si bemolle minore

F. Liszt Da Soirées de Vienne, 9 Valses-Caprices d’après Schubert n° 6 in la minore

Dalle Années de Pèlerinage, Deuxième Année – Italie

Sonetto 104 del Petrarca

Da Grandes Etudes de Paganini, S141 n° 3 in sol diesis minore

Prenotazioni

È possibile prenotare online sul sito www.cervofestival.com e presso le agenzie accreditate. I posti a sedere sulla gradinata della Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria all’interno dell’Oratorio di S. Caterina, aperta dalle ore 19.30.

Prezzi biglietti:

Poltrone: € 30,00 – ingressi: € 20,00

ragazzi fino ai 19 anni e studenti sino ai 26 anni: €10,00

bambini sino ai 10 anni e disabili: ingresso gratuito

Biglietteria online: http://bit.ly/PietroDeMaria

Riduzioni e sconti

SOCI FAI: sconto di € 5,00 (non cumulabile con altre categorie di sconto), sia per la prenotazione online che per l’acquisto in biglietteria.

RESIDENTI: sconto del 50% (non cumulabile con le altre riduzioni), sia per la prenotazione online che per l’acquisto in biglietteria.

TURISTI: sconto di € 5,00 sui posti in platea a tutti gli spettatori che avranno acquistato prodotti e servizi per un valore di almeno € 30,00 presso le attività commerciali e turistiche di Cervo nel giorno dello spettacolo. Tale sconto non è cumulabile con le altre riduzioni già previste e non è applicabile alle prenotazioni online.

È attivo il servizio di accompagnamento curato dalla Croce d’Oro di Cervo. A partire da un’ora prima dello spettacolo e fino a fine serata, i volontari saranno a disposizione in Piazza Castello, con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso delle persone diversamente abili.

Il programma del Festival è visibile sul sito www.cervofestival.com e sulle pagine social della manifestazione.

Il Festival è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Performing Arts”.