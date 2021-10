Al via il 9° Campionato della Lanterna con oltre 40 equipaggi

Dopo l’annullamento causa allerta meteo della prima regata, scatta domenica prossimo la nona edizione del Campionato della Lanterna Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto. Sono oltre 40 le imbarcazioni iscritte e tre i raggruppamenti previsti: ORC regata/crociera, ORC Gran Crociera e Monotipi J24/J80.

Alcuni equipaggi saranno impegnati nel riconfermare posizioni di vertice, come l’X35 “Impertinente”, il J109 “Fremito d’Arja” o il First 31.7 Tekno, affiancati da velocissime “new entry” come il Solaris 50 “Paola 3”.

Interessante anche la sfida in Gran Crociera, con il Mostes 55 “Zahra” e il Gran Soleil 52LC “Mira” a contendersi il primato di stile e di performance. Tra i monotipi J24 Jaws è chiamato a una riconferma, mentre resta apertissima la sfida tra i J80.

Tutti in acqua, dunque, per un appassionante weekend di regate, che darà il via a questa nona edizione del campionato genovese. Appuntamento sabato e domenica prossimi per la partenza, sempre alle 10.30, nello specchio acqueo di fronte la diga foranea zona Lanterna, Campo Charlie, cornice ideale per la competizione di tradizione recente ma ormai consolidata.

Il Campionato della Lanterna è organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto in collaborazione con il Marina Genova, la Lega Navale Italiana Sestri Ponente, Asdpn Enel, CN Il Mandraccio, Ansd, CN L. Rum, Asper e CN Ilva.