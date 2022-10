Al Teatro Govi di Genova in scena “Simba il Re Leone”

Il Teatro Govi con Sulle Ali delle Fantasia-Alyat Danza-L’Accademia della fantasia U.I.L.T. Liguria presentano “Simba il Re Leone”

Domenica 9 ottobre 2022, ore 16, presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova

<… Siamo tutti collegati, grazie al grande cerchio della vita..>

(da “Simba il Re Leone”)

Sulla rupe dei Re, la grande pietra che domina la savana, il saggio Rafiki alza verso il cielo Simba, il cucciolo di leone, futuro Re.

E tutti si inchinano in segno di rispetto… non proprio tutti, a dire la verità…

Quel mondo rischierà di scomparire per l’invidia e la falsità, ma come sempre dovrebbe essere, prevarranno il coraggio e l’amore, contro tutti i disegni che il male riserba per i protagonisti della storia.

Questo spettacolo è un family show liberamente ispirato al film Disney “Il Re Leone” e all’”Amleto” di W. Shakespeare, è realizzato da Sulle Ali della Fantasia, in collaborazione con l’Accademia della fantasia UILT Liguria e Alyat Danza ed andrà in scena presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova, via P. Pastorinno 23 rosso, domenica 9 ottobre alle ore 16.

Ma lo spettacolo non è fine a sé stesso, infatti come tutte le manifestazioni proposte da Sulle Ali della Fantasia, avrà uno scopo benefico: “Simba il Re Leone” sarà effettuato per raccogliere erogazioni liberali da devolversi al centro accoglienza bambino e famiglia dell’Ospedale Giannina Gaslini di Genova (CABEF)

Biglietti € 13 disponibili sul sito del Teatro Govi oppure presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707

Mail: biglietteria@teatrogovi.it

Web: www.teatrogovi.com