Al Teatro Garage in scena L’intrusa, sabato 27 novembre ore 21,00 e domenica 28 novembre ore 17,00 con la Compagnia La Pozzanghera.

Al Teatro Garage in scena L’intrusa, a Genova.

Sabato 27 novembre alle ore 21.00, la Compagnia La Pozzanghera propone alla Sala Diana la sua ultima produzione, “L’intrusa” di Lidia Giannuzzi che firma anche la regia.

Lo spettacolo tratta uno dei fenomeni di disagio giovanile che sta prendendo campo anche in Italia, l’Hikikomori;

il termine giapponese significa letteralmente “stare in disparte” e generalmente si riferisce a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per periodi anche lunghi, rinchiudendosi nella propria camera da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno.

La storia:

marito e moglie senza figli, si ritrovano alle prese con la figlia adolescente di una coppia di conoscenti che chiede ospitalità a cena per l’assenza dei genitori;

poi per una notte, per due, fino a trasferirsi nella casa dei due stupiti coniugi e ad occupare una delle loro stanze senza volerne più uscire e rifiutando il contatto con il resto del mondo.

Può trattarsi di Hikikomori, ma in questo caso l’anomalia è che la scelta di isolarsi dal mondo avviene in casa d’altri.

Lo specialista contattato dalla coppia per eliminare l’intrusa, decide di convocare in casa anche i genitori della ragazza per una terapia comune e proprio quest’ultima diventa spunto per un confronto acceso tra le due famiglie fino ad un finale inaspettato.

L’intento è quello di far riflettere con leggerezza, sulle reazioni che questi tipi di fenomeni procurano sugli adulti, cresciuti in altre epoche con esperienze diverse alle spalle.

Un modo per cercare di capire un po’ di più i ragazzi dei giorni nostri.

Interpreti sono:

Domenico Baldini, Bruno Demartini, Roberta De Donatis, Francesco M. Giacobbe, Martina Pittaluga, Elisabetta Rovetta.

PREZZI: Intero € 14,00 ridotto € 11,00

info 010.511447 info@teatrogarage.it

PREVENDITE: Ufficio TG v Repetto 18 r canc. tel. 010.51.14.47

mercoledì ore 15.00-18.00, giovedì ore 17.00 – 20.00, venerdì ore 11.00 – 14.00

nei giorni di spettacolo è attiva la prenotazione telefonica dalle 15.00

on line: www.happyticket.it

La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli