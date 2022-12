Al Teatro di Cicagna “Pignasecca e Pignaverde”, inizio anno con risate in genovese

Al Teatro Comunale di Cicagna primo appuntamento del nuovo anno Venerdì 6 gennaio 2023 ore 16.00 con un super classico del repertorio dialettale genovese, uno dei cavalli di battaglia di Gilberto Govi, Pignasecca & Pignaverde di N. Bacigalupo, rappresentata dalla Nuova Filodrammatica Genovese I Villezzanti con la regia di Anna Nicora.

La commedia, a lungo rappresentata a teatro, nel dopoguerra venne ridotta cinematograficamente col titolo ‘Che tempi’, con attori del calibro di Walter Chiari, Alberto Sordi, Paolo Stoppa e Lea Padovani, accanto allo stesso Govi.

Pignasecca & Pignaverde racconta di due cugini avarissimi e del matrimonio della figlia del più anziano Felice Pastorino, che vorrebbe accasare la figlia appunto col cugino per salvaguardare i patrimoni. Ma l’amore riesce a trionfare anche sull’avarizia. I due cugini sono diventati il prototipo dell’avaro genovese ed essendo ridotti a macchietta sono pertanto divenuti famosi in tutta Italia per questa loro peculiarità. La commedia molto spassosa e veloce si incentra appunto sull’avarizia dei due protagonisti e sull’umanità che alla fine riesce a prevalere sui sentimenti. Govi ne fece, con Steva dei Marezzi, il suo personaggio più famoso e forse più amato. Ma anche gli altri personaggi ed in particolare il cugino Alessandro sono molto ben caratterizzati.

La trama la conoscono tutti ma è divertente rammentare come già nella seconda scena il signor Felice, correggendo i conti della spesa a sua moglie Matilde, inventa scuse e storie per costringere la serva Lucia a tirare fuori i soldi di propria tasca per far quadrare i conti. Amalia, la figlia ancora da maritare, è contraria e addirittura mostra disprezzo per Alessandro, il cugino benestante quarantenne di Sampierdarena che Felice le vorrebbe dare per marito. Lei è innamorata di Eugenio, il vicino di casa andato in America a cercare fortuna dopo il rifiuto di Felice di concedergli la mano della figlia per la sua situazione economica…

Anna Nicora ripropone una delle migliori commedie di Govi senza stravolgerne il testo e la trama, ma serrando i ritmi con l’introduzione di gags e battute che rendono la commedia sempre attuale.

Con Eugenio Montaldo, Mario Montaldo, Paolo Drago, Nadia Maccagni, Mario Lai, Cristina Aprile, Maurizio Pesce, Noris Fanti, Fanny Rinaldi

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.30 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►prevendita

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it