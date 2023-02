Al Sivori c’è “Un filo più breve”. Il 28 febbraio alle 21 a Genova l’anteprima nazionale del film alla presenza del regista Marco Cucurnia.

Al Sivori c’è “Un filo più breve”. (Genova, salita Santa Caterina 54 r., tel. 010 5532054).

Martedì 28 FEBBRAIO 2023, ore 21

Anteprima nazionale

UN FILO PIÙ BREVE

Italia 2022

Regia Marco Cucurnia

Con Fabio Bussotti, Sarah Gismondi, Tamara Ferri, Stefano Repossi

Ospite il regista Marco Cucurnia

In anteprima nazionale al cinema Sivori di Genova (salita Santa Caterina 54 r.), martedì 28 febbraio 2023 alle ore 21 sarà proiettato per la prima volta in sala il film “Un filo più breve”, alla presenza del regista Marco Cucurnia.

Racconta la storia di un giovane uomo che all’inizio del film sta un po’ male, si sforza di trovare una soluzione ai suoi problemi e scopre che il lieto fine è a una distanza un filo più breve di quanto avesse immaginato.

Il trailer ha il tono di una fiaba e contiene un riferimento a Superman, un personaggio di certo specializzato nel rimettere le cose al loro posto.

Altro non lascia trapelare Cucurnia, che però sarà a disposizione delle domande del pubblico per raccontare com’è nata questa sua opera seconda, con cui ha vinto il premio per il miglior film al festival New York City IO film 2023.

Marco Cucurnia è nato a Genova nel 1975. Prima di approdare al cinema, ha cominciato a dare una risposta alla sua immaginazione con la fotografia: i primi scatti sono stati tra i cumuli di carbone del porto di Genova.

La sua passione prima ancora dell’adolescenza era la commedia drammatica di Mario Monicelli e Dino Risi.

È riuscito, all’età di diciotto anni, a conoscere Mario Monicelli compiendo un viaggio folle, pieno d’inconsapevolezza.

Ha lavorato, così, quasi vent’ anni con Mario Monicelli, a cui nel 2021 ha dedicato l’installazione “Le pareti di Monicelli”, che per un mese è stata allestita al Museo di Cinecittà.

Nell’ottobre del 2022 vince il premio miglior regia al festival Artelesia di Benevento con “Dedicato al cinema”.

Opera realizzata con nove ragazzi con disabilità che dimostra che la disabilità è una marcia in più, anzi due. Il suo primo film nel 2006, “Solometro”, ha vinto il Premio Ajaccio 2008.

“Lalibi” del 2004 ha ricevuto il Premio Kodak, il Premio del Mensile Ciak al miglior corto italiano e il Primo Premio al Genova film festival 2004.

Il 5 settembre 2016 ha presentato “Il mio omaggio a Dino Risi”, del 2016, alla Casa del Cinema di Roma. Altre sue opere sono “Genova, Amore Mio”, film documentario con Paolo Villaggio, “Mario Monicelli, l’artigiano di Viareggio”, un ritratto presentato in anteprima nella sezione cineasti del Presente al Festival di Locarno 2001.

Tra le mostre d’arte visiva ha realizzato “Gocce da Krypton” (2022), “Luce di Kryton” (2019), “Surpensieri” (2018) e “Amircal” (2015).

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

Info

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com