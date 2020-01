Al Sipario Strappato con Tempo Orfano, Mediterranea e 20K

Speciale appuntamento al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano via Marconi 165, oggi con Tempo orfano

Si inizia alle ore 19 con un incontro con i rappresentanti di Mediterranea – Saving Humans (che presidia le acque internazionali per salvare vite umane lungo le rotte dei migranti) e Progetto 20K (rete di solidarietà e aiuto concreto per la libertà di movimento), che parleranno della loro esperienza con l’immigrazione. E poi, a seguire, musica con Roberta Barbino che presenterà i brani da “Il Tempo degli animali”.

Alle 21, AriaTeatro porta in scena “Tempo orfano – La storia vera di Adam” di e con Chiara Benedetti, luci Luigi Biondi e musiche di Luca Vianini.

Adam non è solo un viaggiatore. Prima di tutto Adam è un uomo e un osservatore instancabile della propria avventura umana. Il suo destino di dissidente e di poeta lo ha portato dal Marocco fino ad un piccolo paesino dell’Italia del nord, dove oggi lavora come assistente socio sanitario. Vive l’esilio con la straordinaria intensità di chi dentro di sé nutre la necessità di conoscere gli stati d’animo e di raccontarli.

Il racconto di una particolare vicinanza, che forse potremmo definire amicizia, e che sicuramente si colloca in una zona profonda e ignota dell’essere.

L’ingresso costa 12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni: 3396539121