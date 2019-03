Al Porto Antico Zen-A Fiera Benessere

E’ in corso al Porto Antico di Genova un week-end dedicato al benessere. Dopo le prime sei edizioni, che hanno visto partecipare ognuna più di 90 espositori, con oltre 100 relatori che si sono alternati in più di 200 tra conferenze, esibizioni, corsi, dimostrazioni e pratiche di gruppo, torna per la settima volta ai Magazzini del cotone del Porto Antico la Fiera del Benessere di Genova.

Nata nella primavera del 2013, la manifestazione ha potuto contare sin dalla sua prima edizione sul supporto dalle maggiori riviste e portali di settore, nonché sulla partecipazione di numerose realtà nel mondo delle discipline bionaturali della Città di Genova, quali la A.S.Y.E., la Scuola Superiore di Naturopatia e Floriterapia, l’Associazione Meridiana, la Shivago Thai Massage School, alle quali si sono aggiunte negli anni diverse altre scuole di Genova e della Regione Liguria e non solo.

Zen-A Fiera Benessere accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte per il benessere naturale ed il vivere sostenibile, partendo dal salone ‘Armonia’, dedicato alla cura naturale della persona, proseguendo in ‘Alimentazione’, con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, passando per ‘Ambiente’, con una rassegna di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino al salone ‘Abitare’, con soluzioni ecologiche per la casa.

In fiera il pubblico potrà acquistare prodotti, prenotare servizi, partecipare a conferenze ed esibizioni gratuite ed aggiornarsi sul panorama ormai amplissimo produzioni biologiche e delle soluzioni per il “benessere naturale” dell’ambiente, delle persone e degli animali.

Da non perdere il Giardino zen, uno spazio bivalente, con la presenza di scuole, associazioni ed esperti in discipline olistiche e bionaturali e l’area per le dimostrazioni dal vivo, per coinvolgere il pubblico in modo dinamico ed informale.

Il percorso proseguirà nel Bio Bar, con un ristoro vegano/vegetariano ed una zona per la pausa e l’area dell’Editoria specializzata, per proseguire al piano superiore, nel Giardino zen, un’area della manifestazione dove si susseguiranno le dimostrazioni di discipline olistiche e le pratiche di gruppo e nelle tre Sale conferenze, con un’agenda di appuntamenti culturali che spazieranno nelle varie accezioni del Benessere e delle tradizioni orientali.

Molteplici gli incontri, le esibizioni, le dimostrazioni e le conferenze in calendario, occasioni per confrontarsi con gli esperti anche su temi legati all’ambiente ed all’ecologia: turismo sostenibile, commercio equo e solidale, fonti di energia sostenibili.

Presente anche una sala al piano terra, dove si terranno presentazioni di libri dedicati all’alimentazione, conferenze, show cooking e laboratori dedicati ad aumentare la consapevolezza del nostro rapporto con il cibo.

Tra conferenze, appuntamenti presso gli stand delle scuole, esibizioni, pratiche e dimostrazioni

nell’area palco, laboratori e lezioni, oltre 180 appuntamenti si tengono ad ogni edizione della fiera.

Genova si trasforma per un fine settimana nella capitale del benessere naturale in tutte le sue forme! Presso i Magazzini del cotone Centro Congressi del Porto antico di Genova esposizione, vendita, dimostrazioni, laboratori ed esibizioni dedicati al benessere naturale del corpo e della mente ed al

vivere etico e sostenibile.

Armonia psiche-corpo, ecologia, sviluppo sostenibile sono concetti che si stanno affermando sempre di più nel quotidiano e le proposte di prodotti e servizi per il benessere nell’accezione più ampia sono molteplici e sempre più strutturate.

Ancora più ampia sarà l’area dedicata al Giappone, con uno spazio curato da Sakura Project di Genova, che nei due giorni presenterà la cultura giapponese con sfilata di Kimono cerimoniali, degustazione e Cerimonia del thè, laboratori sulla seta, origami e massaggio Kirei Kobido mostre fotografiche e pittoriche, conferenze, reading teatrali e arti marziali.

Novità 2019 l’area del Mistero, in collaborazione con stand, conferenze e laboratori per scoprire e conoscere diversi percorsi ed arti esoteriche.

I Ching, Rune, l’astrologia e molte altre forme di divinazione, circondati da importanti opere d’arte di famosi artisti, ispirati ai tarocchi.

Il programma completo e l’elenco delle aziende e delle scuole che saranno presenti in fiera saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla Fan Page di Facebook: https://www.facebook.com/lefieredelbenessere/

Zen-A Fiera Benessere si svolge presso i Magazzini del Cotone Congressi, via Magazzini del Cotone mod.8, nel Porto Antico di Genova da sabato 23 a domenica 24 marzo 2019.

Orari: 10:00 – 20:00

Ingresso: €. 7,00 intero, €. 5,00 ridotto con coupon, €. 9,00 Abbonamento 2 giorni, gratuito under 12 accompagnati, disabili e accompagnatore.