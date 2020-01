Al Museo G. Doria arriva il ricco weekend di ADM

Associazione Didattica Museale inizia sabato 25 gennaio alle ore 10:30 con l’attività “Grande come una balena, piccolo come una formica” dedicata ai bimbi piccolissimi di età compresa tra 1 e 3 anni

L’incontro fa parte del ciclo “Cuccioli al Museo”: una serie di appuntamenti pensati per far vivere il Museo di Storia Naturale di Genova anche ai bambini più piccoli, dai 18 ai 36 mesi. Le attività sono pensate per la stimolazione sensoriale e per sviluppare la manualità. Inoltre, la condivisione di questo momento ludico e laboratoriale rafforza il legame del bambino con il proprio genitore.

Durante questo l’appuntamento di sabato, l’operatore didattico farà scoprire ai piccoli partecipanti l’esistenza di animali grandi e animali piccoli e, osservando il proprio corpo, i bambini si metteranno in relazione con la realtà che li circonda e con le persone intorno a loro.

Alle ore 14:30 è prevista la visita guidata alla nuova mostra “Mythos”, indicata anche per bambini dai 6 anni in su. Accompagnati da una guida di ADM , i visitatori potranno ammirare 25 spettacolari ricostruzioni di esseri mitologici a grandezza naturale per conoscere, approfondire o scoprire l’affascinante mondo della mitologia.

La giornata di sabato si conclude, dalle ore 19 alle 22, con l’appuntamento “Una serata con il naturalista” per il ciclo “Una pizza in museo” dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni.

I bambini potranno trascorrere una serata speciale alla scoperta degli animali e dei loro segreti, potranno fare nuove amicizie vivendo una coinvolgente avventura all’interno del museo e gustando infine tutti insieme una pizza!

Domenica 26 gennaio sono previste due attività, rispettivamente al mattino e al pomeriggio.

Si inizia alle ore 11:15 con “Buongiorno Signor Dinosauro” (in collaborazione con Editoriale Scienza). Un vero e proprio tuffo nel passato per scoprire con giochi e laboratori il mondo dei dinosauri! L’attività è rivolta a bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e ha un costo di 6 euro a bambino.

Alle ore 15 invece, è previsto il laboratorio “Jurassic lab” per bambini dai 6 ai 12 anni. Tema centrale dell’attività saranno i Dinosauri: che cosa mangiavano? Come si muovevano? Quando sono vissuti e che fine hanno fatto? Analisi e manipolazioni di fossili, simulazione di uno scavo paleontologico e lo studio delle impronte dei dinosauri, aiuteranno i bambini a trovare le risposte!