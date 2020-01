I vigili del fuoco in soccorso di una donna che ha partorito e della figlia

Ci sono competenze che i Vigili del Fuoco imparano dentro il Corpo Nazionale e ci sono competenze che ogni Vigile del Fuoco porta dalla sua esperienza di vita.

Oggi una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta a Genova Sampierdarena, in via Balbi Piovera, per il soccorso di una donna 20enne che ha partorito in casa e il personale sanitario del 118 necessitava di poter accedere all’appartamento con la donna che non riusciva ad aprire la porta.

Nella concitazione dell’evento la figlia più grande della partoriente ha avuto la necessità di essere accudita.

E la multidisciplinarietà dei Vigili del Fuoco si è dimostrata anche questa volta.

Infine la ragazza e il neonato sono stati portati all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.