Al Museo del Genoa il 4 ottobre si ricorda il campionato vinto un secolo fa, con formazioni, statistiche e giornali dell’epoca.

La passione per il Genoa non ha limiti, ed aumenta più il tempo passa.

Ed ecco una nuova iniziativa a ricordare, nei dettagli, Il Genoa Campione d’Italia senza sconfitte esattamente un secolo fa, grazie ad una iniziativa editoriale del sito “principe” del vecchio Grifone, e cioè Pianetagenoa1893.net.

Un affascinante viaggio nella storia che tocca uno dei momenti più gloriosi del Genoa: la conquista del Campionato Italiano 1922/1923.

In questa opera, di grandissima precisione, troveremo risultati e classifiche di tutte le squadre partecipanti a quel torneo, articoli di giornale d’epoca, mappe dei campi con il Genoa e le sue avversarie schierati in tutti i suoi ventotto incontri, disegnate delle più significative azioni di gioco che ci furono in quelle partite).

L’appuntamento è per Martedì 4 ottobre 2022, presso la Sala 1893 del Museo della Storia del Genoa.

Saranno presenti Marco Liguori (foto a sinistra), direttore del sito web Pianetagenoa1893.net ed i due autori, Stefano Massa (foto a destra) e Marco Montaruli, pronti a spiegare a giornalisti e sportivi il valore e le peculiari dell’attività. L’iniziativa andrà avanti da sabato 8 ottobre 2022 a sabato 22 luglio 2023, e si svilupperà anche nel 2023/2024 a un secolo di distanza dall’ultimo massimo campionato nazionale vinto finora dal Genoa.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, ma è precisato giustamente che l’accesso al Museo non è compreso.

Una iniziativa decisamente interessante per tutti coloro che amano il calcio dei pionieri.

FRANCO RICCIARDI