Al Grande Fratello VIP trionfa una “farfalla”: Jessica Selassié

Jessica Selassiè, Delia Duran, Giucas Casella, Davide Silvestri e Barù Gaetani pronti a darsi battaglia per salire sul podio del GF VIP

Dopo la semifinale del GF VIP definita da Signorini: “la puntata dei lunghi coltelli” dove ancora una volta a tenere i riflettori puntati su di lei è stata una delle protagoniste di questa edizione Soleil Sorge, eccoci giunti alla finalissima del Grande Fratello VIP. Il padrone di Casa Alfonso Signorini ci aveva lasciati la scorsa settimana con questa previsione: “alla fine di questi sei mesi credo proprio che finirò dallo psicologo”.

Povero Alfio, sei lunghi mesi iniziati la sera del 13 settembre 2021 si sono conclusi ieri sera al cospetto dei 5 finalisti+1 frizzati all’interno della Casa di fronte a lui. Jessica, Delia, Giucas, Davide e Barù: chi vincerà? E’ iniziata così la finalissima del GF VIP ieri sera.

“Vippoooniiii”. Per l’ultima volta Il padrone di Casa Alfonso Signorini chiama a rapporto i superstiti della Casa del Grande Fratello VIP.

Un padrone di casa commosso, di rosso purpureo vestito, ha dato così inizio alle danze per l’ultima volta e, impossessato dall’entusiasmo, è rientrato in Studio dalla Casa del GF VIP; qui ha celebrato le 4500 ore di diretta di questa edizione che tra “supercazzole” varie hanno scandito un grande successo di pubblico.

Rientrando dal giardino della Casa le donne sopravvissute all’interno della Casa appaiono decisamente infreddolite e una di loro si lascia scappare un “minchia che freddo”! O almeno a noi ci è sembrato di sentirlo!

“Vipponiiiiiiii”. Come faremo a sopravvivere senza le grida di Alfonso Signorini? Ce la faremo benissimo e se non dovessimo farcela arriverà lei a darci una mano: la sig.ra Totti, forse ancora per poco, la bellissima Ilary Blasi ospite della finalissima di ieri sera per annunciare la prossima “Isola dei famosi” pronta alla partenza lunedì 21 marzo.

Dal GF VIP all’Isola dei Famosi; passaggio di consegne tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi

La show girl di Mediaset sbatte in faccia all’amico Signorini ciò che tutti pensano ma che nessuno ha il coraggio di dire ovvero: “Bastaaaa”. Sei mesi sono decisamente troppi, anche per il padrone di casa che “non batte chiodo” come lui stesso confessa da tempo ormai. “Forse ricomincerò a trombare!” tuona l’Alfio nazionale al centro del suo palcoscenico.

Il re del gossip non si lascia scappare la ghiotta occasione di estorcere qualche news sulla coppia che in queste settimane scotta, o meglio scoppia, Toti-Blasi ma la bella blond girl non abbocca all’amo. Passaggio di testimone dunque: GF VIP lascia il posto a ISOLA DEI FAMOSI.

I primi eliminati dalla Casa del GF VIP: Giucas Casella e Lulù Selassié

Il primo momento sdolcinato della serata è il ricongiungimento di Giucas papà con il figlio James. Il mago paragnosta alla vista del proprio figliuolo si scioglie come neve al sole ma la gioia dura meno di qualche istante perché al televoto perde contro Jessica ed è costretto a lasciare la casa, per poi scatenarsi al suo arrivo in Studio.

Primo duello: Davide Silvestri contro Lulù Selassié. Secondo duello: Delia contro Jessica. Si scoprono le carte e le ultime strategie vengono a galla.

Il momento più bello della puntata ci è parso l’incontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due piccioncini della Casa, che davanti ad un pianoforte si baciano e si ribaciano come se non ci fosse un domani. E’ il trionfo dell’ “amor cortese”, quello delle farfalle nello stomaco, tanto per intenderci; è l’amore puro che ha preso il sopravvento all’amore libero.

Tutto ad un tratto però la Principessa Lulù si ritrova al televoto e attende il verdetto che sancisce inaspettata la sua sconfitta; la fatina lentigginosa è incredula ma deve abbandonare la Casa del Grande Fratello VIP.

Barù Gaetani e Jessica Selassiè: questione di feeling? No di limoni!

Tra Barù Gaetani e Jessica Selassié è l’ennesima, ma poco probabile, love story. Di cosa si tratta? Di due labbra che si sono sfiorate, ma nessun “limone” come lo ha definito Jessica nella puntata di ieri sera, anche se lei una limonata con Barù se la sarebbe fatta molto volentieri e non parliamo della bevanda digestiva.

Lo spettacolo continua con una improbabile performance di Soleil Sorge e Alex Belli che fino all’ultimo ci vengono propinati come una minestra più volte riscaldata; solo che questa diventa più buona mentre loro due non si possono guardare zompettare e ammiccare sulle note di uno dei tormentoni dell’ultimo Festival di Sanremo: “Questione di chimica”.

Subito dopo Alex e Delia abbracciati fuori dalla Casa e più innamorati che mai; tutto bene quel che finisce bene? Sarà, ma non ci convince del tutto.

Grande Fratello VIP: Tra Barù Gaetani, Davide Silvestri e Jessica Selassiè vince la crisalide che diventa farfalla.

Delia Duran contro Jessica Selassié è l’ultimo scontro fra il gentil sesso della Casa. Chi la spunta è Jessica, naturalmente e Delia, la “miracolata” come non esita a definirla in Studio Sonia Bruganelli, esce definitivamente dalla Casa.

Tra gli ultimi tre concorrenti Jessica, Barù e Davide chi vincerà? Jessica, tra pianti e salti, che ha più volte ribadito di essere dentro alla Casa per vincere il denaro in palio? Barù che con il suo sarcasmo condito da un po’ di cinismo ha messo un po’ di sale e pepe nelle dinamiche della Casa? Davide, la coerenza fatta persona, una parola in meno e mai una in più sempre con un sorriso?

Il primo ad abbandonare la Casa è Barù Gaetani. Giunto in Studio alla domanda di Alfonso Signorini: “lo rifaresti”? la sua risposta è glaciale: “mai”! Come biasimarlo?

Davide e Jessica escono da una Casa che si spegne piano piano, salgono in auto e si dirigono in Studio mentre in cielo esplodono i fuochi di artificio a salutare la fine di questa edizione. Le luci si spengono all’interno della Casa più spiata d’Italia mentre in Studio a tarda notte si proclama il vincitore di questa edizione del GF VIP: Jessica Selassiè, la crisalide diventata farfalla. Sabrina Malatesta