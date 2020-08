Al Festival della Parola di Chiavari gli Gnu Quartet

Martedì 11 agosto 2020 a Chiavari proseguono gli appuntamenti del Festival della Parola, Summer Edition con il concerto degli Gnu Quartet

Martedì 11 agosto, alle 21.30, in Piazza Nostra Signora dell’Orto, proseguono gli appuntamenti del Festival della Parola di Chiavari, la rassegna culturale che, dopo la cancellazione del consueto appuntamento primaverile, è tornata nella città dei Portici per la “Summer Edition”, con 3 appuntamenti di parole e musica.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Chiavari – Assessorato al Turismo, con il contributo della Regione Liguria, mentre la produzione è affidata all’Associazione Le Muse Novae.

Dopo il primo incontro di martedì scorso con il cantautore Pacifico, protagonista dell’appuntamento di martedì 11 agosto sarà il quartetto Gnu Quartet, con un concerto dedicato a Paganini in versione rock. I Gnu Quartet sono un gruppo genovese formato da Stefano Cabrera (violoncello/arrangiamenti), Francesca Rapetti (flauto), Roberto Izzo (violino) e Raffaele Rebaudengo (viola). Hanno realizzato sei album e collaborato alla realizzazione di molti lavori discografici, colonne sonore cinematografiche e sigle televisive. Hanno centinaia di concerti alle spalle in Italia e in giro per il mondo, dal Messico alla Francia, dalla Corea alla Spagna, partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici, come “Che tempo che fa”, “Quelli che il calcio”, “X Factor”, “Domenica in” e molti altri grandi festival internazionali. I Gnu Quartet hanno condiviso il palco con grandi nomi nazionali e internazionali come Negramaro, Simone Cristicchi, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Motel Connection, Afterhours, New Trolls, PFM, Gianni Morandi, Malika Ayane, e molti altri. Durante il concerto, non mancherà uno speciale omaggio alla musica del grande Maestro Ennio Morricone. In apertura, sarà presentato il progetto Slow Club condotto da Massimo Poggini con ospiti i Tigullio 4 Friends.

Il terzo e ultimo appuntamento del Festival della Parola “Summer Edition” è in programma venerdì 28 agosto, serata in cui il giornalista e storico Corrado Augias esplorerà il tema della musica raccontando un personaggio femminile chiave della storia musicale italiana: la Tosca di Giacomo Puccini.

