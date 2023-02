Al Ducale “Once upon a song” a Genova. Il 3 marzo alle 17 un concerto dedicato alle più belle colonne sonore dei film Disney.

Al Ducale “Once upon a song”, nell’ambito della mostra in esposizione nel palazzo genovese.

3 marzo ore 17, Sala del Minor Consiglio, Palazzo Ducale, Genova

Musica, arte e storie. Un connubio perfetto per creare l’atmosfera degna di una fiaba. In arrivo a Genova un viaggio unico ed emozionante tra suono e immagine.

Nell’ambito dell’esposizione “Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo” ecco che Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, organizza il concerto “Once upon a song”. Si tratta di un percorso musicale nell’immaginario popolare visto attraverso le più belle e conosciute colonne sonore della Disney, riarrangiate per voce, pianoforte e sax.

Protagoniste dell’evento saranno certamente le canzoni, quelle che hanno fatto sognare ciascuno di noi guardando i film della nostra infanzia. Da Cenerentola a Pinocchio, fino ad arrivare ad Alice nel paese delle meraviglie, e a moltissimi altri.

Il concerto sarà attorniato dalle preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, regalando così ai visitatori l’emozione di entrare con tutti i sensi dentro i capolavori di Walt Disney. Un percorso indimenticabile fatto di suono, immagine, e fantasia.

Ad interpretare i brani, tra il jazz e la musica popolare, saranno:

Eliana Zunino, voce

Stefano Guazzo, sax e clarinetto

Alessandro Collina, pianoforte

Maggiori info

”Once upon a song”

Venerdì 3 marzo ore 17, Sala del Minor Consiglio, Palazzo Ducale, Genova

Gradita la prenotazione attraverso whatsapp al numero 3396531632, o via mail all’indirizzo ass.musicamica.ge@gmail.com

Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica.

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino.

Biografie

Eliana Zunino —>

Cantante e studiosa della voce artistica e popolare. Da anni presente sulla scena musicale locale e italiana con diverse situazioni musicali, ha cantato come ospite in numerose rassegne concertistiche ed eventi in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Slovenia, Svizzera) ed ha tuttora intensa attività live.

Dal 1998 è la voce dei Myrddin, con cui ha inciso tre album (Ginevra, 2001, Ed.Lyra, Gli Anelli, 2003, Ed.Maccaja, Il Drago, 2005, Ed.Maccaja), e collabora attivamente con l’arpista Katia Zunino.

A marzo 2010 ha presentato, insieme a Giangi Sainato, la composizione Enki, alla savonese First MAP Conference, British Museum, Londra. Nel 2011 porta in moltissime città italiane e in un tour nelle università americane (New York University, Stony Brooks University, Saint Joseph’s University in Philadelphia) il recital ispirato al libro (di Molteni e Alfonso Amodio) Controsole. Fabrizio de André e Creûza de mä.

Nel 2016 escono gli album: “Vie”, con l’arpista Katia Zunino, e “La Musa, l’Angelo, il Duende”, di e con Giorgio Marrapodi.

Stefano Guazzo —>

Si è formato jazzisticamente studiando con Claudio Fasoli, Enrico Rava, Charles Mac.Pherson, George Garzone e Gianluigi Trovesi. Musicista eclettico e versatilissimo, è dotato di un innato senso dell’eleganza che spazia dal pop al jazz e vanta collaborazioni con jazzisti del calibro di Riccardo Zegna, Dado Moroni, Andrea Pozza, Piero Leveratto, Tullio De Piscopo, Felice Reggio, Johannes Faber, Luciano Milanese, Rosario Bonaccorso, Claudio Capurro, Paolo Silvestri, Antonio Faraò, Michela Lombardi, Matteo Brancaleoni, Stefano Bagnoli.

E’ stato inoltre finalista in svariati concorsi tra i quali ‘Emersioni'(Castiglioncello),Barga Jazz,W il Jazz(Milano) e ha preso parte a importanti festival come ‘Siena Jazz’,’Villa Celimontana’(Roma),’Genova Jazz’,’Piacenza Jazz’,’Livorno Jazz’,’Jazz It Fest'(Terni),’Sanremo Jazz’,’Spring Jazz Festival'(Genova),’Sori Jazz’.

In ambito jazz ha registrato i seguenti cd. ‘Tindi e altro'(Splasch Records) con Alfred Kramer,Marco Tindiglia e Piero Leveratto. ‘The big gift'(Fuego Records) con Alberto Malnati,Andrea Pozza,Sangoma Everett e Felice Reggio ‘Now we can'(Bansigu Big Band,Splasch Records) ‘Saxodrome'(Philology Records) con Claudio Capurro.

‘Viaggio nelle memorie disponibili'(Orangehome Records) con Andrea Zanzottera Quartet, ecc.

Alessandro Collina —>

Inizia lo studio del piano sotto la guida dello zio, Maestro Ubaldo Giardini; dopo prosegue sotto la guida del Maestro Gianmaria Bonino e Franco Trabucco, e consegue il diploma di pianoforte classico presso il conservatorio di La Spezia.

In seguito frequenta diversi stages sull’improvvisazione e decide d’iscriversi alla classe di piano jazz a Nizza in Francia. Consegue il diploma ma nel frattempo inizia a suonare in diverse formazioni, tra le quali la “Conte Bigband” diretta da Giampaolo Casati e dal 2003 fa parte del quartetto di Luca Begonia, formazione italo- francese. Collabora poi con diversi artisti quali: Gianni Basso, Emanuele Cisi, Claudio Capurro, David Amar.

Nel 2006, 2007 e 2008 fa parte del quartetto che accompagna Paul Jeffrey in Europa, nel 2009 la band registra il cd “We see” Monk tribute (Imago records), nel 2009 inizia a collaborare con Andy Gravish e Mike Campagna, creando il progetto 5 AM,con disco in uscita nel 2011, distribuito da Anticraft.

Sempre nel 2009 viene invitato dai fratelli Luis e Philippe Petrucciani a suonare con loro nel decennale della scomparsa di Michel Petrucciani, un tour molto lungo con tante tappe nei migliori festival italiani.

A partire dal 2010 il trio di Ale Collina inizia una serie di concerti con Fabrizio Bosso in Francia e Italia. Dopo anni di intensa collaborazione sulla scena internazionale Alessandro Collina, Marc Peillon e Rodolfo Cervetto che con un progetto interessante renderanno omaggio alle musiche di Michel “Makous” Petrucciani. Dal 2014 ha iniziato a collaborare col trombettista e compositore Marco Vezzoso, con cui suonerà in diversi tour in Giappone, Indonesia, Cambogia, Malesia, Cina (rappresentano l’Italia al primo festival jazz europeo a Canton) e diverse citta’ europee: Praga, Oslo, Montecarlo, Istanbul, Tolone, Nizza.

Musicamica:

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale. www.giovannasavino.it

Giovanna Savino:

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.

Ufficio Stampa

