Al Don Bosco di Alassio classi virtuali e programma didattico garantito

Alassio – Don Bosco di Alassio scuola aperta a distanza nonostante l’emergenza sanitaria. Gli studenti si connettono alla loro classe virtuale, l’insegnante procede all’appello e si parte con le lezioni on line.

Per non far mancare agli studenti del primo e del secondo grado le lezioni delle singole discipline i docenti dell’istituto salesiano hanno aperto ed utilizzato canali YouTube dove sono state pubblicate le prime video lezioni sugli argomenti del programma; quindi lezioni integrate dal supporto tecnologico fornito dal registro elettronico in adozione nella scuola.

«In breve tempo – sottolinea il direttore don Giorgio Zazza – è stato garantito lo svolgimento di vere e proprie lezioni interattive di tutte le materie, senza bisogno di nuove registrazioni.

Da alcuni giorni, poi, gli insegnanti sono passati anche alla “fase due” del loro lavoro e cioè alla verifica e alla valutazione dell’apprendimento, attraverso diverse modalità rese appunto possibili dalla tecnologia.