Savona – Bandiere a mezz’asta martedì prossimo alle 12 a Savona come nel resto della Liguria per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari deceduti nell’emergenza sanitaria.

In tutti i Comuni verrà osservato un minuto di silenzio anche per trasmettere fiducia e speranza.

Sarà un momento di commozione per tutte le vittime e in segno di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo più alto, specie in Lombardia.