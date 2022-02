L’inizio dei lavori è programmato per i primi giorni di marzo

Sviluppo Genova ha aggiudicato l’appalto dei lavori relativi all’intervento di “Riqualificazione di piazza G. Rizzolio a Cornigliano al Consorzio Stabile A.LP.I. L’inizio dei lavori è programmato per i primi giorni di marzo.

L’intervento, finanziato da Società per Cornigliano, consiste nella riqualificazione della piazza antistante la caserma della Polizia di Stato e della retrostante area con accesso da via Robotti, occupata in passato dall’edificio della bocciofila demolito qualche anno fa.

Il programma di intervento estende il concetto di pedonalizzazione già avviato con la riqualificazione di via Cornigliano, restituendo la dignità di spazio di aggregazione e riposo ad una piazza che ad oggi subisce l’invasiva presenza dei mezzi, in transito e sosta, delle Forze dell’Ordine, della Pubblica Assistenza e delle Poste.

La sopraggiunta disponibilità dell’area retrostante ha generato l’opportunità di questa trasformazione che si attuerà in due fasi principali: la prima prevede la realizzazione nell’area retrostante di un parcheggio al servizio delle funzioni di Polizia e della Pubblica Assistenza, in modo da liberare piazza Rizzolio dalla funzione di parcheggio; la seconda fase prevede la riqualificazione e pedonalizzazione della piazza vera e propria.

Più nel dettaglio, la prima fase dell’intervento prevede:

– l’arretramento della cancellata prospiciente via Robotti, e il ricavo di nuovi posti auto pubblici a pettine lungo la via ed una rampa di accesso al nuovo parcheggio a servizio della Polizia di Stato;

– allestimento del parcheggio con nuova pavimentazione drenante in autobloccanti;

– opere complementari per l’aumento complessivo della sicurezza e della qualità urbana.

La seconda fase prevede:

– la modifica della geometria delle aiuole esistenti secondo il disegno di progetto;

– la realizzazione di una area giochi attrezzata;

– la realizzazione di nuove sedute integrate nel disegno delle aiuole di valore architettonico scultoreo;

– la ripavimentazione di tutta la piazza con elementi autobloccanti drenanti secondo disegno di progetto;

– modifiche al posizionamento di impianti e di servizi esistenti, compatibili alla nuova organizzazione degli spazi

– controllo e manutenzione delle parti a verde.

La durata dei lavori sarà complessivamente pari a 180 giorni naturali suddivisi nelle Fasi 1 e 2 della durata rispettiva di 70 e 110 giorni.