Al cinema Sivori il Royal Ballet

Stagione Royal Opera House

The Royal Ballet

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 20.15

COME L’ACQUA PER IL CIOCCOLATO

Balletto in tre atti

Ispirato al libro Dolce come il cioccolato di Laura Esquivel

Coreografia Christopher Wheeldon

Musiche Joby Talbot

@Chester Music Ltd

Interpreti principali Francesca Hayward (Tita), Marcelino Sambé (Pedro), Laura Morera (Mama Elena), Meaghan Grace Hinkis (Gertrudis)

Orchestra Royal Opera House

Diretta da Alondra De La Parra

In italiano con i sottotitoli in inglese

Registrato dal vivo alla Royal Opera House il 9 giugno 2022

La stagione 2022/23 della Royal Opera House al cinema Sivori riprende giovedì 19 gennaio alle ore 20.15 con il balletto “Come l’acqua per il cioccolato” interpretato dal Royal Ballet di Londra.

La produzione è coreografata da Christopher Wheeldon e ispirata al romanzo “Dolce come il cioccolato” di Laura Esquivel, da cui è stato tratto anche il film di Alfonso Arau nel 1992.

I protagonisti sono la prima ballerina Francesca Hayward nei panni di Tita, il primo ballerino Marcelino Sambé nei panni di Pedro e il musicista messicano Tomás Barreiro alla chitarra.

“Come l’acqua per il cioccolato” racconta la storia di Tita: le sue emozioni si sprigionano attraverso la cucina e influenzano coloro che la circondano in modi sorprendenti e drammatici.

Tita vive con la sua famiglia in un ranch in Messico. Si innamora di un ragazzo, Pedro, che vive nelle immediate vicinanze, ma quando vogliono sposarsi, la tradizione di famiglia lo impedisce: Tita deve rimanere celibe per prendersi cura di sua madre.

L’amore di Tita per la cucina è tale che le sue emozioni vengono trasmesse agli altri con il cibo che prepara, e mentre i suoi stati d’animo cambiano in risposta agli eventi della vita, le conseguenze per tutti coloro che la circondano diventano sempre più sorprendenti.

Ma a volte gli incontri sono “como agua para chocolate”, una frase idiomatica messicana che indica l’acqua bollente e per estensione la passione d’amore.

Christopher Wheeldon, già vincitore di due Tony Awards, è celebre per l’espressività della sua coreografia e per la sua teatralità, e ha lavorato approfonditamente con le principali compagnie di danza del mondo.

La produzione ha riunito Wheeldon con la direttrice d’orchestra messicana Alondra de la Parra, che ha collaborato come consulente musicale e con la scrittrice Laura Esquivel ha lavorato a stretto contatto con il team per rimodellare la sua storia in un balletto divertente e avvincente.

Ogni trasmissione offre al pubblico il miglior posto a sedere e include filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti. Il programma è parte integrante del progetto della Royal Opera House per espandere il suo pubblico e continuare a contribuire alla ripresa vitale del cinema a livello nazionale e internazionale.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com